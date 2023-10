Zatímco na úvod se jim výsledkově nedařilo, ve druhém turnaji výběrů Okresních fotbalových svazů v kategorii U12 pod patronátem krajského svazu už to bylo ze strany družstva mladých fotbalistů z Klatovska o poznání lepší. Šumavský tým pod vedením trenérů Pavla Vacka a Davida Gajduška tentokrát zavítal do Vejprnic, kde odehrál šest zápasů.

OFS Klatovy do 12 let na turnaji ve Vejprnicích. | Foto: OFS Klatovy

OFS Klatovy do 12 let tam dokázal porazit Rokycany i severní Plzeňsko, remizoval s OFS Tachov, ale sklonit se musel před výběry OFS Plzeň-jih, OFS Plzeň-město a OFS Domažlice, který na prvním turnaji z tajemných důvodů chyběl. „Tentokrát jsme sehráli oproti úvodnímu turnaji povedenější zápasy. Přece jen byla znát na klucích větší sehranost a malinko lepší poznání sebe samých. Určitě nám pomohlo i rozšíření nominace na dvě sedmičky a měli jsme tudíž po celý turnaj dost sil. Škoda těch pár okamžiků nekoncentrovanosti, kdy jsme hned v úvodu turnaje po dobrém výkonu přišli o výhru s Tachovem. A klidně jsme mohli porazit i zvítězivší výběr Plzeň-město, kdy nás soupeř potrestal dvěma slepenými góly v závěru utkání,“ bilancoval pro web OFS Klatovy trenér fotbalistů OFS Klatovy do dvanácti let Pavel Vacek.

„Další smolný zápas byl s Domažlicemi, když jsme pohrdli čtyřmi sólo útoky na gólmana. Z toho jsme trefili dvakrát tyč. Takže z našeho pohledu bylo v našich silách získat více bodů než sedm. Určitě se o to pokusíme koncem listopadu při pokračování v hale Lokomotivy Plzeň. Zkrátka neskládáme zbraně a chceme tabulkou stoupat,“ burcuje uznávaný mládežnický trenér. Jeho svěřenci nakonec obsadili na turnaji ve Vejprnicích páté místo se ztrátou pouhých dvou bodů na borce z Tachovska. V průběžném pořadí turnaje jsou pak šestí.

Výsledky Okresního fotbalového svazu Klatovy U12 na druhém turnaji okresních výběrů ve Vejprnicích: OFS Klatovy – OFS Tachov 1:1 (branka Klatov: Majer), OFS Klatovy – OFS Plzeň-město 1:2 (Vacek), OFS Klatovy – OFS Plzeň-jih 0:4, OFS Klatovy – OFS Rokycany 2:0 (Prexl, Vacek), OFS Klatovy – OFS Plzeň-sever 2:0 (Mäntl 2), OFS Klatovy – OFS Domažlice 0:1.

Výběr Okresního fotbalového svazu Klatovy do 12 let reprezentovali: Matěj Kolařík, Václav Majer, Radek Mäntl, Daniel Nemrava, Sebastiano Stibor (všichni TJ Sušice), Josef Hlaváč, Ondřej Panoš, Jakub Vacek, Ondřej Valenta (všichni FK Okula Nýrsko), Karel Hanžlík (Kovodružstvo Strážov), Vojtěch Koudelka, Adam Svoboda, Štěpán Prexl (všichni Svatobor Hrádek), Matěj Blahout (Bolešiny). Trenéři: Pavel Vacek, David Gajdušek. Pozn.: do výběru nesmí hráči Klatov, Horažďovic a Startu Luby, protože hráči z těchto klubů hrají soutěže nad úrovní krajských a okresních soutěží (Česká divize).

Pořadí 2. turnaje okresních fotbalových výběrů ve Vejprnicích: 1. OFS Plzeň-město (15:3, 16 bodů), 2. OFS Plzeň-jih (9:2, 15 bodů), 3. OFS Tachov (8:4, 9 bodů), 4. OFS Domažlice (3:7, 8 bodů), 5. OFS Klatovy (6:8, 7 bodů), 6. PFS Plzeň-sever (2:9, 4 body), 7. OFS Rokycany (3:13, 0 bodů). Průběžné pořadí turnaje výběrů okresních fotbalových svazů: 1. OFS Plzeň-město (25:8, 28 bodů), 2. OFS Plzeň-jih (19:5, 24 bodů), 3. OFS Tachov (17:9, 21 bodů), 4. OFS Plzeň-sever (13:14, 13 bodů), 5. OFS Domažlice (3:7, 8 bodů), 6. OFS Klatovy (9:17, 8 bodů), 7. OFS Rokycany (5:31, 1 bod).

