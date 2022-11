„K poslednímu zápasu podzimu do Nezamyslic jsme jeli s tím, že už opět potřebujeme získat tři body, ale všichni jsme věděli, že to nebude jednoduché," poznamenal na úvod hodnocení fotbalista Petr Reitmajer, pozdější hrdina střetnutí. „Do utkání jsme vstoupili dobře, vytvářeli jsme si od samého začátku šance. Pak jsme se konečně prosadili, ale místo toho, abychom do poločasu ještě nějaké góly přidali, tak jsme úplně přestali hrát a mysleli si, že to půjde samo," kritizoval šestadvacetiletý útočník vlastní řady.