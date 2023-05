/ROZHOVOR/ Byl to jeho zápas, bez debat. Čtyřiatřicetiletý fotbalista SK Klatovy 1898…

A sledoval, jak si jeho spoluhráči se soupeřem, který k zápasu dorazil ve značně okleštěné sestavě, udělali trhací kalendář. Vrhaveč v první půli dala čtyři góly a neomylně směřovala k pátému jarnímu vítězství. Na začátku bitvy ale měla i pořádnou dávku štěstí. „V prvních pěti minutách jsme přežili samostatný nájezd hostujícího hráče, který ovšem opět skvěle chytající František Lorenc vyrazil na roh. Z toho pak ještě stoper Sušice Martin Kalný orazítkoval břevno," popisoval Reitmajer dva okamžiky, kdy mohli jít Sušičané do vedení.

Nedáš - dostaneš. Tak praví staré známé fotbalové pořekadlo. A tak z prvního rohového kopu Vrhavče udeřil kapitán Jan Skřivánek. „To nás nakoplo a do patnácti minut jsme přidali ještě další dvě branky," poukázal Reitmajer.

„Do poločasu padl ještě jeden gól, kdy po neshodě hostujícího gólmana a obránce si hosté dali vlastní branku," pokračoval sedmadvacetiletý fotbalista. Ten byl na trávník vypuštěn v 64. minutě, tedy v době, kdy bylo skóre už "jen" 4:1, protože chvíli předtím se prosadil Patrik Hubáček.

„Ve druhé půli se zápas už jen dohrával. Sušice ještě párkrát zahrozila, ale skórovala jen jednou. My také přidali jeden gól, a tak utkání skončilo jasným výsledkem 5:1. Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili, kluci zaslouží pochvalu," procedil Petr Reitmajer, který v 81. minutě pečetil zisk tří bodů pátou trefou.

„Byl to jinak poklidný zápas z naší strany i ze strany soupeře. Musím pochválit i trojici mladých rozhodčích, kteří tento zápas podle mého názoru odřídili na výbornou," dodal Reitmajer na adresu jednadvacetiletého arbitra Filipa Muknšnábla a jeho pomocníky na lajně Jana Kečkeše (16 let) s Janem Jirotkou (17 let). Vrhaveč se díky výhře posunula na čtvrté místo tabulky, naopak záloha Sušice klesla na prozatimní sedmou příčku.

TJ Sokol Vrhaveč - TJ Sušice B 5:1

Poločas: 4:0. Branky: 12. a 26. Skřivánek, 17. O. Fait, 35. Tuček vlastní, 81. Reitmajer - 61. Patrik Hubáček. Rozhodčí: Muknšnábl - Kečkeš, Jirotka. ŽK: 2:1 (30. Skřivánek, 56. L. Lorenc - 49. Kalný). Diváci: 80. Sestava TJ Sokol Vrhaveč: F. Lorenc - L. Lorenc (77. Votípka), Skřivánek, Valvoda (84. V. Hrach), Mundl (84. Důlovec), Schwarz, O. Fait (77. Macháček), F. Hrach (64. Reitmajer), Malenka, V. Hrach, Z. Fait. Trenér: David Hrach. Sestava TJ Sušice B: K. Hrubec - Bachroň, Kalný, Haspekl, Tuček, Patrik Hubáček, Krouský, Blažek, Pavel Hubáček, Kubín, Milfort. Trenér: Radek Mottl.

