Základní skupinu jeho tým ovládl naprosto suverénním způsobem. Čtyři zápasy, čtyři výhry, skóre 16:2. „Herně se nám nepovedlo pouze závěrečné utkání se Lhotou. Zápas jsme sice vyhráli, ale neběhali jsme, nebojovali a ani kvalita na míči nebyla taková,“ zlobil se trenér mladých fotbalistů.

Následovala nevyzpytatelná vyřazovací část, ve které se Sušice dostala díky výhrám 7:0 a 4:0 až do semifinále. V něm porazila Viktorii Plzeň 5:2 a v boji o zlato ji čekala Jiskra Domažlice. Proti Chodům se dvakrát prosadil Vítek s Ducháčem a jelikož gólman Sušice ani jednou neinkasoval, krajský titul se stal skutečností. Slavilo se dlouho a euforie byla veliká.

„Během sezony se dávala dohromady skvělá parta kluků, kteří jsou nejen výborní fotbalisté, ale i charakterově strašně hodní kluci. Dokázali jsme společně zvládnout těžké momenty a společně jsme si užívali i úspěšné věci. Výsledkem toho je toto umístění, kde se výborná parta a kvalitní práce během celého roku ukázala. Chtěl bych poděkovat všem hráčům, a to i těm, co se na finálový turnaj nedostali, za výborné výkony během celé letošní sezony. Velké poděkování patří také rodičům za obrovskou podporu, kterou pro nás vytvořili během turnaje. Bylo to něco neskutečného a všichni jsme si to náramně užili,“ rozplýval se Patrik Hubáček.

Výsledky TJ Sušice ve finále v Tachově – základní skupina C: TJ Sušice – Blovice 2:0, TJ Sušice – Tachov 3:0, TJ Sušice – Holýšov 8:1, TJ Sušice – Lhota 3:1, osmifinále: TJ Sušice – Lhota 7:0, čtvrtfinále: TJ Sušice – Dobřany 4:0, semifinále: TJ Sušice – Viktoria Plzeň 5:2, finále: TJ Sušice – Jiskra Domažlice 4:0. Finálového turnaje se zúčastnili: Vojtěch Vaněk, Samuel Krosčen, Václav Majer, Josef Mach, Matěj Ducháč, Lukáš Veselý, Jakub Vítek, Roman Karkachov, Daniel Šrejma, Martin Vítek, Jakub Petlička. Hlavní trenér: Patrik Hubáček. Asistent trenéra: Martin Ducháč. Vedoucí: Zdeněk Mezera. Další hráči, kteří byli v sezoně krajských turnajů součástí týmu vítězné TJ Sušice: Filip Čakrt, Michael Hanzl, Daniel Nemrava.

