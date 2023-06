„Dostali jsme góly po vlastních chybách, ale řekl bych, že kromě deseti minut, ve kterých jsme spali, jsme měli zápas pevně pod kontrolou," uvedl po zápase Adam Popelka, kouč švihovského hegemona letošní sezony.

Ten po skončení duelu neskrýval dojetí. „Splnil se mi sen," žasl a narážel na fakt, že Švihov se během pěti let prodral ze suterénu okresního pralesa až do I. B třídy. A to světem ještě zahýbal covid.. „Neskutečné, co jsme tady dokázali. Chtěli jsme postoupit, a teď je to tady. Už se moc těšíme," soukal ze sebe.

Zdroj: FC Švihov

Sám ale ví, že aby byl tým v nejnižší krajské soutěži konkurenceschopný, musí posílit. Na to už Popelka také myslel. „Budeme mít pět posil, ale konkrétní zatím nebudu. S tím počkáme až po konci všech soutěží," zůstal tajemný.

FC Švihov - TJ Nezamyslice 5:2

Poločas: 2:2. Branky: 1. a 57. Toman, 45. V. Petelík, 50. Polívka, 65. Baxa z penalty - 4. J. Kubovec, 32. Podskalský. Rozhodčí: Bala - Kečkeš, Horský. ŽK: 1:2 (83. Štengl - 53. Šatra, 86. Hozman). Diváci: 70. Sestava FC Švihov: R. Sláma - Štengl, Havlíček (75. Kudják), M. Petelík, J. Sláma (85. L. Zdrahal), V. Petelík, Kašpárek, Polívka (69. Cibulka), J. Zdrahal, Toman, Baxa (85. Hošek). Trenér: Adam Popelka. Sestava TJ Nezamyslice: Kaliský - Pánek, Pančenko, Zábranský, J. Kubovec (88. Pavelec), J. Hozman, Podskalský, Tůma, V. Kubovec (67. L. Hozman), Šatra, Vlček. Trenér: Petr Pavelec.

