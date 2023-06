VIDEO: Chorály, pyro i šampaňské! Podívejte se, jak ve Švihově slavili postup

/VIDEO/ Příběh nekončí. Není to tak dávno, co fotbalisté Švihova hráli IV. třídu, nejnižší fotbalovou soutěž na Klatovsku. Během pár let ale tým vedený ambiciózním trenérem Adamem Popelkou doslova vstal z popela jako bájný pták Fénix a o uplynulém víkendu si domácí výhrou 5:2 nad Nezamyslicemi zajistil prvenství v okresním přeboru, a tím pádem i vysněný postup do krajské I. B třídy. Podívejte se ve videu, jak se ve Švihově bezprostředně po závěrečném hvizdu rozhodčího slavilo přímo na hřišti. Nechyběly úsměvy od ucha k uchu, oslavné popěvky, stylová pyroshow, slušivá trička ani litry šampaňského.