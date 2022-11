Věrný manžel i skvělý táta, vzpomíná na Františka Pavlovského syn Bronislav

Velký hráč, trenér, vášnivý fanoušek. Významná a uznávaná fotbalová osobnost, ale také pracant a člověk s velkým srdcem. To byl František Pavlovský, který by se v neděli 27. listopadu roku 2022 dožil 100 let.