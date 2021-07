V sobotním zápase letní přípravy jste na domácí půdě porazili Lhotu 3:2. Váš trenér ale žehral na bídnou produktivitu v zakončení a tvrdil, že jste mohli dát daleko více branek. Souhlasíte s ním?

Určitě s ním souhlasím, protože šancí ke skórování jsme měli opravdu hodně. Špatná efektivita, potřebný klid v koncovce. To chybělo k tomu, abychom těch gólů dali více. Zbytečně jsme si zápas zkomplikovali, ale…

Ale? Povídejte…

Ale pevně věřím, že v sezoně vytvořené šance už budeme proměňovat.

Pokud však pomineme zahozené příležitosti, celkově to byl z vaší strany celkem povedený zápas. Nebo se pletu?

Utkání můžeme hodnotit určitě spíš pozitivně. Měli jsme tam celou řadu hezkých akcí. Navíc je to pořád „jen“ příprava. Snažíme se tvrdě trénovat a připravit se na sezonu. Myslím si, že je na čem stavět, ačkoliv tam bylo pořád dost chyb, na kterých také ještě musíme zapracovat.

Vy osobně jste byl hrozně dlouhou dobu zraněný. S čím jste vlastně laboroval?

Nehrál jsem rok a půl, měl jsem zánět v achilovce a k tomu nějaký úlomek. Naštěstí se to nemuselo řešit operací, i když tahle varianta byla také ve hře.

Jak jste se cítil po osmnácti měsících na hřišti?

I když zánět ještě není úplně vyléčený, tak achilovka drží a snad už to bude jen a jen lepší. Celkově se cítím dobře, s fyzičkou jsem nikdy neměl problém. Takže si myslím, že jsem i dobře připravený po kondiční stránce.

Určitě je ale něco, na čem ještě musíte zapracovat…

Určitě. Potřeboval bych do sebe dostat takový ten fotbalový klid a dělat méně chyb. Ale věřím, že to všechno přijde s herní praxí, která mi chybí. Hlavně, aby mi sloužilo zdraví, a to ostatní určitě přijde.

K výhře nad Lhotou jste přispěl jednou trefou. Jak byste svůj gól popsal?

Trenér mě často staví do obrany, i když to není úplně můj post. Snažím se tam však plnit to, co mi řekne. Snažím se nechat na hřišti vše a zapojovat se do útoku, když se naskytne šance. A ta proti Lhotě přišla. Nabíhal jsem si na vápno, Trumpíňo (Martin Trumpeš) se na druhé straně hezky uvolnil a skvěle mě našel zpětnou přihrávkou. A já z první zakončil k tyči. Celkově těch gólů moc nedávám, takže si toho moc vážím a doufám, že tento gól nebyl poslední a v sezoně týmu přispěji ještě nějakou brankou nebo asistencí.

Do startu krajského přeboru zbývá čtrnáct dní. Na čem ještě kromě proměňování šancí musíte jako tým zapracovat?

Stále je co zlepšovat. Nesmíme dělat zbytečné chyby a musíme proměňovat šance, které si vytvoříme. V sezoně nás totiž každá nevyužitá příležitost nebo zbytečná chyba může stát body.

Jak se vy osobně, zvlášť po roce a půl fotbalové abstinence, těšíte na ostré mistrovské zápasy, ve kterých už o něco půjde?

Moc se na to těším. Vždycky je lepší hrát zápasy, ve kterých o něco jde. Věřím, že už se sezona dohraje celá a bude vše tak, jak má být.