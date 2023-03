Šlágr úvodního kola jarní poloviny sezony okresního přeboru nakonec fotbalisté TJ Sokol Hradešice zvládli. Na domácím hřišti sice od čtvrté minuty prohrávali, ale záhy dokázali vyrovnat a v závěrečné pasáži atraktivního střetnutí se zálohou Startu Luby skóre otočili ve svůj prospěch. Hradešice jsou díky výhře 3:1 druhé, ale mají stejně bodů jako vedoucí Švihov. Stejně je na tom aktuálně třetí rezerva Startu, která v Hradešicích prohrála teprve podruhé v letošním ročníku.

TJ Sokol Hradešice (černožlutí), ilustrační snímek. | Foto: David Koranda

„Utkání s kvalitním soupeřem jsme zvládli. Ve hře jsou ale stále vidět nepřesnosti a také v koncovce jsme tentokrát propadli, protože zápas jsme měli rozhodnout dříve. Šance jsme na to rozhodně měli," měl jasno kouč Hradešic František Melka starší. „Nicméně vítězství s vedoucím celkem (do té doby) se počítá a věřím, že nám dodá více sebevědomí do dalších bojů o mistrovské body. Už o víkendu v Dlouhé Vsi to totiž nebude vůbec jednoduché," uvědomuje si zkušený čtyřiapadesátiletý kormidelník fotbalových Hradešic.

TJ Sokol Hradešice - TJ START Luby B 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 10. D. Vaněček, 86. Buchta, 90+3. Panuška - 4. Janda. Rozhodčí: Tykal - Cupl, Rampula. ŽK: 2:2 (80. Panuška, 83. Buchta - 73. Sýkora, 90. Sysel). Diváci: 60. Sokol Hradešice: Písečný - Vachovec (71. Kodýtek), Panuška, Frančík, F. Melka mladší, Hosnedl, Říha, D. Vaněček, F. Vaněček, Buchta, Zdichynec (83. Metlička). Trenér: František Melka starší. START Luby B: Přibyl - Sýkora, Červený (59. Havlovic), Vejskal, Hrach, Nový (52. Sysel), Lalev, Janda, Švec, O. Juřina, Chval (76. J. Juřina). Trenér: Libor Presl.

