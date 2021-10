Jediný duel, který musely rozhodovat penalty, se odehrál na trávníku v Kolinci, kde domácí Sokol hostil zvedající se Tatran Velké Hydčice. Hosté od 15. minuty zásluhou Zeleného vedli 1:0, ale ještě do poločasu srovnal přesnou ránou Vilímek. V penaltovém rozstřelu pak uspěli poměrem 5:3 fotbalisté Kolince.

Porážku 2:3 z předchozího kola ze hřiště B týmu janovické Dukly odčinily Běšiny. Nováček soutěže doma přivítal Velhartice, které před týdnem deklasovaly Železnou Rudu 6:2. A zejména díky formě bratrského klanu Vališů vyhrály 4:2. Jiří vstřelil dvě branky, jeho o sedm let starší Michal přidal jeden zásah. Běšiny se i díky výhře posunuly v tabulce na jedenácté místo, přičemž osmý flek svéradického béčka je vzdálený pouze na dohled tří bodů.

V minulém kole se do čela tabulky třetí okresní třídy fotbalistů dostala Plánice, ale její královské postavení mělo vskutku jepičího trvání. Plánice totiž ve víkendovém 10. kole soutěže prohrála na půdě svéradického béčka 0:2 a pozici lídra přenechala Veřechovu, který naopak naplno bodoval na půdě rezervního výběru TJ Svatobor Hrádek, kde zvítězil i díky dvěma dalším trefám teprve devatenáctiletého mladíka Jakuba Bočka 3:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.