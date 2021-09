Po čtyřech porážkách v řadě konečně zabrali. Fotbalisté SK Klatovy 1898 do devatenácti let vybojovali velice cenný bod na hřišti silných Hořovic, se kterými se rozešli nerozhodně 3:3.

Dorostenecké týmy klatovského fotbalového oddílu přivezly z Hořovic čtyři body. Starší dorostenci ve středu Čech remizovali 3:3, fotbalisté do 17 let zvítězili 4:2. | Foto: Jiří Pojar

Před zápasem by trenér pošumavského výběru Martin Lepeška bod bral.

„Určitě, protože k zápasu jsme odjeli bez pěti hráčů základní sestavy,“ poznamenal stále ještě mladý kouč. Jeho družina do bitvy s favoritem vstoupila nebojácně a zejména v prvním poločase jej trápila. Dostala se do vedení a do pauzy přidala i druhou branku. „První poločas se nám vážně povedl. Kluci plnili to, co jsme si řekli v kabině před zápasem. Hráli jsme ze zabezpečené obrany a spoléhali na brejky,“ uvedl klatovský trenér.