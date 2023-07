Nedávno oslavili 70 let od založení, teď budou po roce opět vzpomínat na dvě velikánské legendy. Konkrétně na Františka Pavlovského a Josefa Smitku, dvě nezapomenutelné ikony nejen svéradického fotbalu. A to díky dalšímu ročníku memoriálu Františka Pavlovského a Josefa Smitky, který na hřišti ve Svéradicích proběhne již tuto sobotu od 13 hodin.

Ve Svéradicích zavzpomínají na legendy Františka Pavlovského a Josefa Smitku. | Foto: archiv Petra Kláska

Ve 13 hodin je na programu slavnostní zahájení, o půl hodinu později dojde na tradiční zápas mezi Starou Gardou Svéradic a Hvězdnou gardou Chanovic. Od 16.30 hodin je pak na programu přátelský zápas A mužstev FK Svéradice a TJ Pfeifer Chanovice, které se připravují na další ročník v béčkové skupiny krajské I. B třídy. Přijďte s pobavit fotbalem a zavzpomínat na dvě velké osobnosti.

Fotbalový nadšenec František Pavlovský

Hlavní hybnou silou a důležitou osobou stojící za počátky organizované kopané v Chanovicích je František Pavlovský, chanovický rodák, jenž se narodil v listopadu roku 1922 „na fořtovně“. Celý svůj život zasvětil Chanovicím, místnímu dřevozpracujícímu podniku, který založil jeho otec Jan a samozřejmě také milované kopané. Tu začal hrát závodně za Sušici, která se v tehdejším Československu pohybovala ve druhé nejvyšší domácí soutěži. Na zkušenou si poté nakrátko odskočil do ligové Viktorie Plzeň.

Po třicítce přestoupil do Blatné, a pak také do Svéradic, kde se později poprvé ve své kariéře ujal funkce trenéra. Se svéradickými nadšenci, především s Josefem Smitkou, dokázali postoupit až do národní ligy. V sedmdesátých letech působil také v Horažďovicích. Ač často říkal „doma nejsi prorokem“, souběžně pracoval i v klubu v Chanovicích.

František Pavlovský.Zdroj: archiv Petra Kláska

Nejprve se věnoval hlavně mládeži, pak byl jedním z hlavních tvůrců postupu až do krajského přeboru tehdejšího Západočeského kraje. Ve všem, co dělal, ho po celý život podporovala manželka Alena, se kterou vychovali tři syny – Františka, Stanislava a Bronislava. František Pavlovský za sebou zanechal výraznou a nejen fotbalovou stopu. Zemřel v nedožitých 69 letech v listopadu roku 1991, pouhých jedenáct dní před jubilejní sedmdesátkou.

Svéradický patriot Josef Smitka

Když se v roce 1953 zrodil Sokol Svéradice, Josef Smitka byl u toho. Byl totiž jedním ze zakladatelů. Navíc byl prvním předsedou klubu. A právě fotbal nejvíce spojoval Josefa Smitku s Františkem Pavlovským. Pan Smitka byl mladší než jeho kamarád, narodil se 22. září roku 1934. I jeho však zdobila věrnost ke svému rodišti. Pracoval v zemědělství, nejprve s rodiči na vlastním hospodářství a od roku 1952 v místním JZD. Již jako mladý zastával několik let pozici předsedy klubu. Po slučování družstev byl ve vedení tehdejšího JZD Velký Bor, kde pracoval jako místopředseda a vedoucí technické oblasti.

Zdroj: archiv Petra Kláska

Když ukončil pracovní činnosti, tak se plně začal věnovat svým zálibám, které vždy směřovaly ke kamarádům, Svéradicím a Pošumaví. Působil jako starosta obce, věnoval se historii, psaní publikací, sbírání lidových a řemeslných předmětů, vybudování vlastního vesnického muzea, obnově místa „Kostelíku“, přípravě výstav a kulturně společenským akcím. Zemřel náhle v první polovině července roku 2005 a dalo by se říci, že v náručí své životní družky Marie.

V jeho sportovní činnosti pokračují tři synové – Vladimír, Ivo a Josef. Stejně jako František Pavlovský i Josef Smitka za sebou zanechal velký kus práce. Ta ve sportovní sféře byla oceněna také udělením plakety Dr. Václav Jíry.

