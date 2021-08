Miroslav Rambousek se svým trenérským kolegou Janem Staňkem.Zdroj: archivVše odstartuje páteční vzpomínkový zápas na nedávno zesnulého trenéra Miroslava Rambouska, který do fotbalového nebe odešel v červenci ve věku nedožitých 57 let.

Vzpomínat se bude v rámci tradiční exhibice, ve které proti sobě nastoupí týmy legendárního gólmana Josef Čalouna a Miroslava Herouta, výrazné postavy svéradické kopané. Oba vynikající sportovci odešli kopat za nebeský tým krátce po sobě v květnu a červnu roku 2016.

„Chceme opět zavzpomínat na oba kluky, kteří pro svéradický fotbal hrozně moc udělali. Nastoupí proti sobě Čaloun team a Herout team složený z hráčů, kteří měli čest s oběma si zahrát,“ sdělil Deníku Miroslav Rambousek při čtvrté exhibici před dvěma lety. Teď se bude fotbalem, který začal hrát v Loučovicích a tak moc jej miloval, vzpomínat i na něj…

V akci budou dorostenci a oba výběry mužů

První víkendový den se fanoušci svéradické kopané mohou přijít podívat na mistrovský zápas přeboru staršího dorostu okresu Strakonice, kde hostuje společný tým FK Svéradice a TJ Sokol Pačejov. Soupeřem budou borci jihočeského Bavorova a rezervy Prachatic.

Muži FK Svéradice v neděli přivítají FK Žákava.Zdroj: archiv klubu

Odpoledne se na fotbalovém hřišti ve Svéradicích hraje také mistrovské utkání 5. kola okresní III. třídy mezi zálohou domácího výběru a Sokolem Veřechov. Fotbalový maraton zakončí nedělní střet mužského áčka s FK Žákava, který je letos v krajské I. A třídě zatím stoprocentní.

Legendy fotbalového klubu Svéradice

Josef Čaloun byl vynikající brankář Škody Plzeň, který po skončení profesionální kariéry odešel v roce 1983 do Svéradic, kde se stal duší mužstva, hrajícím trenérem a podílel se na postupu venkovského klubu až do II. FNL.

Miroslav Herout přišel do Svéradic o osm let později, když se tady po sestupu z II. FNL formoval nový tým. Jeho pověstná levačka zařídila desítky důležitých bodů a on byl nepostradatelným členem tehdejšího divizního kádru. Když v roce 1997 svéradický fotbal padl až na samé dno, odešel rozdávat radost do Chanovic, ale v roce 2009 se vrátil a pomohl Svéradicím vykopat krajský přebor.

Miroslav Rambousek byl rodákem z Českých Budějovic, do svých jedenácti let žil v Lipně nad Vltavou. Fotbalová kariéra jej ale později zavedla na Klatovsko. Kromě Svéradic, kde zanechal nesmazatelnou stopu, působil také v Horažďovicích či Chanovicích, kde jako hráč vybojoval v roce 1989 postup do kraje a později v roli trenéra dokonce slavil postup mezi divizní smetánku.

Fotbalový víkend ve Svéradicích – pátek 18.00: Vzpomínkový zápas na Míru Rambouska (Čaloun Team vs. Herout Team), sobota 10.00: Svéradice/Pačejov – Bavorov/Prachatice B (přebor staršího dorostu okresu Strakonice), 17.00: Svéradice B – Sokol Veřechov (5. kolo III. třídy), neděle 16.00: Svéradice – Žákava (5. kolo krajské I. A třídy).