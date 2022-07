„Vybrané peníze budou využity na lázeňský pobyt, který Kubíkovi pomáhá. Měsíční pobyt stojí zhruba šedesát tisíc korun, takže kdyby se podařilo vybrat celou tuto částku, budeme mít velkou radost,“ svěřil se nedávno Deníku chlapcův otec Martin Ducháč.

Benefiční akce Den pro Kubíčka.Zdroj: facebook akce

Ti, kdo přijdou, nejen pomohou dobré věci, ale užijí si i pěkné odpoledne, během něhož uvidí v akci i známé sportovce v čele s bývalým reprezentantem Janem Bergrem. Vše odstartuje utkání mladších žáků a přípravky, na které naváže zápas týmu Jana Bergera proti áčku TJ Sušice. V dresu fotbalových hvězd se objeví kromě Bergera například i Radek Šírl, Lukáš Hartig či Lumír Mistr.

Kubíka přijede podpořit i Jan Berger a další fotbalisté. Přijďte také

Během dne bude probíhat dražba dresů týmu Jana Bergera či autogramiáda. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídku motorek a amerických automobilů, umění míčového žonglera Jana Webera a pro děti budou připraveny dětské soutěže včetně skákacího hradu. Vstupné pro návštěvníky do 15 let činí 100 Kč, od 15 let o stovku více a děti do 10 let jdou zdarma. Přijďte i vy příjemným způsobem strávit letní den a zároveň podpořit Kubíčkovo léčbu.

Harmonogram akce

13.00 - 16.00: utkání mladších žáků a starší přípravky, 16.00 - 18.00: utkání týmu Jana Bergera proti áčku TJ Sušice.



Během dne bude probíhat: dražba dresů týmu Jana Bergera, autogramiáda, prohlídka motorek a amerických automobilů, představení míčového žongléra Jana Webera, skákací hrad i dětské soutěže.

