A byl to právě on, kdo byl v prvním poločase zápasu proti Malému Boru u všeho podstatného. Ve 27. minutě utekl hostující obraně a vykoledoval si faul gólmana soupeře Jan Láda mimo pokutové území. Brankář Malého Boru viděl za svůj zákrok červenou kartu, ale místo do kabin zamířil rovnou do nemocnice.

„Zákrok gólmana na mě byl velmi nešťastný. Neodhadl situaci mimo pokutové území a šel mi přímo pod nohy. Bylo to bez míče a v situaci, kdy jsem šel sám na branku. Brankář hostů si ze střetu neodnesl jen červenou kartu, ale i zlomenou ruku, což mě moc mrzí. Rád bych mu na dálku popřál brzké uzdravení a rychlý návrat na trávník," sdělil přes Deník Lukáš Plánička.

Brzy již devětadvacetiletý forvard pak v první minutě nastavení poslal svůj tým do vedení, které Plánice po změně stran třemi brankami navýšila a skóre uzavřela. „Než soupeř dostal červenou kartu, tak to byl naprosto vyrovnaný zápas, ale poté jsme začali mít převahu, soupeři začaly docházet síly, čehož jsme využili," přemítal fotbalista nováčka soutěže, který šel do zápasu s Malým Borem s přirozeným respektem. „My jako nováček soutěže máme respekt z každého soupeře. Ale každý zápas je jiný a my víme, že za podpory našich fanoušků dokážeme být velmi nepříjemným soupeřem," tvrdí kanonýr týmu.

Plánice tak svoje první jarní utkání vyhrála 4:0, ale už se připravuje na další mač, který ji čeká v sobotu od 16.30 hodin na hřišti Chudenic. „Každý zápas proti nim bývá vždycky velmi vyrovnaný a neočekávám, že by tomu mělo být v sobotu jinak," predikuje Lukáš Plánička, fotbalista TJ Sokol Plánice.

TJ Sokol Plánice - SK Malý Bor 4:0

Poločas: 1:0. Branky: 62. a 81. Opl, 45+1. Plánička, 67. Kohout. Rozhodčí: Dušek - Cupl, Horský. ŽK: 1:2 (38. P. Jílek - 45. Hlaváč, 59. Vonášek). ČK: 0:1 (27. Lád). Sestava TJ Sokol Plánice: M. Jílek - P. Jílek, Brožík, Hora, Votýpka, Kohout, A. Jílek (77. Melichar), Opl, Frána, Plánička, Novák. Trenér: Radek Kovařík. Sestava SK Malý Bor 1929: Lád - Vonášek (70. Dáňa), Sládek, Kocum, Trubač (55. Nováček), Krištof, Petřík (28. Chodl), Ivasiuk, Jára, D. Šipla (46. Kliment), Hlaváč (46. M. Šipla). Trenér: Josef Chalupný.

