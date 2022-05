„Pokud máš zájem, ozvi se nám prosím co nejdříve. Do konce května se musíme rozhodnout ohledně další sezony. Aktuálně děláme maximum pro to, abychom i příští rok mohli hrát I.B třídu, ale budeme k tomu potřebovat i tvou pomoc, tak napiš nebo prosím alespoň sdílej," stojí dále ve výzvě.

FOTO, VIDEO: Andělky ve šlágru skolily Kobry, Sokolky slaví první letní body