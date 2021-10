IV. třída, skupina C, 7. kolo: Hradešice B – Hory Matky Boží 1:0 (0:0, 82. Kalčík), Žihobce – Zavlekov 1:1 (4:2 na penalty, 1:1, 17. Holman – 26. Maxa), Sušice C – Nalžovské Hory 6:2 (4:0, 6., 38. a 68. Faraon, 29. a 35. Kulhánek, 78. Vaněk – 90. Polena, 90+4. Jedlička).

Vedoucí tým ze Žihobec naopak nečekaně ztratil, když doma po remíze 1:1 udolal Zavlekov až po penaltách. V závěrečném utkání skupiny C zdolala záloha Hradešic soupeře z TJ Hory Matky Boží, a to díky trefě Kalčíka z 82. minuty 1:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.