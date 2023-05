„Soupeř sice držel častěji balon na svých kopačkách, nicméně my jsme byli tým, který měl šance na výhru 4:0, a to v klidu do poločasu,“ říkal sušický obránce Martin Kalný. „Zápas všichni odjezdili na sto procent, a ačkoliv proti nám nastoupil skutečně mladý nabitý tým, my jsme mu nedali moc prostoru se ukázat,“ pokračoval ve svém hodnocení. A závěrem se vrátil k okamžiku ze závěru utkání, když svým vlastním gólem rozhodl o konečné remíze 1:1.