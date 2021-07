Výsledek vypadá jednoznačně, ale byl to opravdu tak pohodový duel?

Myslím si, že soupeř, i když je z krajského přeboru, s námi odehrál celkem vyrovnaný zápas. Řekl bych, že jsme na tom byli lépe technicky, více jsme běhali a měli i lepší kvalitu v zakončení. To asi rozhodlo.

Adam Aizner (vlevo) se vrátil po zranění do akce.Zdroj: Jindřich Schovanec

S předvedeným výkonem i konečným výsledkem tedy panuje spokojenost?

Celý tým podle mě odvedl dobrý výkon, popasovali jsme se s novou formací (Klatovy hrály na tři obránce – pozn. autora). Celkově to nebylo vůbec špatné.

V prvním zápase po delším zranění jste odehrál třicet minut, a dokonce vstřelil branku. Jak byste svou trefu popsal?

Poté, co to kluci výborně vykombinovali a skvěle mi nahráli, bych svůj gól popsal jako takovou pohodovou sklepávačku do prázdné branky (usmívá se).

Na větší minutovou zátěž jste se ještě necítil?

Vnímal jsem, že ještě nemám moc naběháno, a fyzička pro mě byla prozatím celkem dost problém. Ale doufám, že se to brzy změní a zlepší.

S čím jste vlastně tak dlouho laboroval?

Měl jsem únavovou zlomeninu na pravé noze. Bohužel se na ni přišlo pozdě, proto jsem s tím byl mimo hru tak dlouho.

Za dva týdny začíná nová divizní sezona. Těšíte se?

Hrozně moc! Fotbal mi už moc chyběl.

S jakým cílem do mistrovských zápasů půjdete?

Samozřejmě, že chceme hrát pěkný fotbal, kterým budeme bavit sebe i naše fanoušky. A hlavně si po tak dlouhé pauze chceme užít hezké chvíle na hřišti.