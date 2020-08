V „trojce“ se nejvíce dařilo Dešenicím, které v domácím prostředí smetly Velhartice 10:2. Šest branek vstřelil třiačtyřicetiletý kapitán Startu Michal Poupa. „Šest gólů za zápas? Už se mi to párkrát stalo,“ culil se po zápase šťastný střelec. Značně mu sekundoval spoluhráč Milan Flor, jenž zaznamenal hattrick. Stejným počinem se vyznamenal také sedmadvacetiletý Dominik Vraný ze zálohy Bolešin. Ta smetla Velké Hydčice jednoznačně 7:2. V úvodním kole problémy neměly ani Hartmanice, které sestřelily Plánici v poslední době dost populárním tenisovým kanárem.

Co se týče nejnižší okresní soutěže – IV. třídy, která je letos rozdělená do dvou skupin, v rámci jejího úvodního kola viděli diváci v sedmi zápasech celkem 31 gólů. O nejvíce z nich se postaraly Milčice, které před vlastními fanoušky zdemolovaly Zavlekov vysoko 6:1. Nutno však podotknout, že zavlekovský soupeř do Milčic přijel pouze s devíti hráči a už před úvodním výkopem tedy bylo celkem jasné, že je v zápase jednoznačným outsiderem.

III. třída, 1. kolo: Bolešiny B – Velké Hydčice 7:2 (4:0, 23., 36. a 45. Vraný, 6. a 89. Pitel, 48. Bošek, 64. Čejka z penalty – 80. Kropáček, 81. Podzimek), Svéradice B – Kolinec 1:4 (1:0, 34. Chládek – 50., 68. a 80. z penalty Rejšek, 66. Jan Horák), Dešenice – Velhartice 10:2 (5:1, 37., 42., 60., 70., 77. a 87. Michal Poupa, 18., 4č. a 89. Flor, 17. Jiří Poupa – 38. a 56. Brůha), Železná Ruda – Dukla Janovice B 2:4 (0:2, 50. Bechyně, 83. Krátký – 45. a 87. Kotlan, 7. Jůzek, 70. Kvapil), Hartmanice – Plánice 6:0 (2:0, 27. a 56. Koryťák, 68. a 73. Sládek, 45. Šimek z penalty, 80. Soudek), Sušice B – Švihov 3:1 (3:1, 1. a 43. Pavel Hubáček, 22. Vinický – 39. Sláma), Svatobor Hrádek B – Veřechov 0:2 (0:0, 49. Ondrejíčka, 90. Hodánek).



IV. třída, skupina A, 1. kolo: Běšiny – Dlažov 2:0 (0:0, 48. Petrželka z penalty, 71. Vejskal), Spůle – Ježovy 1:2 (0:1, 60. Štefan – 35. a 55. Zelenka), Vrhaveč B – Měcholupy B 5:4 (3:3, 8., 30., 80. a 85. Frous, 24. König – 4. Valečka, 20. Kaňák, 36. Duchek, 65. Rašek).



IV. třída, skupina B, 1. kolo: Žihobce – Kvasetice 3:2 (1:2, 40. Šumpík, 51. Gazdík, 55. Lemberger – 26. Hanzlík, 37. Maršík), Milčice – Zavlekov 6:1 (3:1, 10. a 20. Ivasiuk, 30. Suda, 60. Patsch, 70. Kubů, 85. Beran – 40. Herz), Nalžovské Hory – Myslív 0:2 (0:0, 73. a 80. Jakub Matas), Hradešice B – Žichovice B 2:1 (1:0, 23. Polena, 60. Šašek – 61. Brož).