Úspěšná premiéra. Starší dorost vykolejil jihočeskou Lokomotivu

Výborný vstup do nového ročníku České divize dorostu prožili o víkendu fotbalisté SK Klatovy 1898 do devatenácti let. Svěřenci trenéra Martina Lepešky přivítali v azylu v Janovicích nad Úhlavou českobudějovickou Lokomotivu a díky dvěma gólům ve druhém dějství nakonec zvítězili 2:0.

Trenér klatovského staršího dorostu Martin Lepeška. | Foto: archiv FCVP

„Zápas se mi hodnotí pochopitelně dobře. Utkání jsme zvládli výsledkově a myslím, že i herně. Jen v posledních patnácti minutách jsme se dostali pod tlak. Soupeř chtěl zápas zdramatizovat a začal nakopávat balony, čemuž jsme podlehli, zatáhli se a bránili. Ale v podstatě jsme protivníka do vážnější šance nepustili,“ hodnotil utkání s jihočeským týmem trenér staršího dorostu Klatov Martin Lepeška. Proti stejnému soupeři se naopak nedařilo fotbalistům z Pošumaví do sedmnácti let. Ti na zeleném trávníku v Janovicích utrpěli hrozivý debakl 2:8. Šanci na reparát mají ale Klatovy už v neděli, když zajíždějí do Plzně k zápasu 2. kola proti domácí Doubravce. Mladší dorost hraje v 12.15 hodin, jejich starší soukmenovci začínají tradičně už v deset hodin dopoledne. FOTO, VIDEO: Parádní atmosféra, skvělé výkony. Šampionát v Klatovech nadchl Přečíst článek › SK Klatovy 1898 U19 – TJ Lokomotiva České Budějovice U19 2:0

Poločas: 0:0. Branky: 51. Marek, 86. Pešek. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 0:0. Diváci: 60. Hřiště: Janovice nad Úhlavou. Sestava Klatov: Weber – Fiala, Frančík, Marek, Petrželka, Šašek, Škoch (55. Pešek), Šlechta (82. Tomaka), Šťastný, Říha (88. Jiřík). Trenér: Martin Lepeška. Ostatní výsledky 1. kola ČDD U19: Spartak Příbram – Sportovní škola Plzeň 4:0, Junior Strakonice – Aritma Praha 1:7, Tatran Sedlčany – TJ Přeštice 2:2 (1:4 na penalty), FC Táborsko B – SK Petřín Plzeň B 4:5, Slavia Vejprnice – SKP České Budějovice 3:2, TJ Malše Roudné – Jiskra Domažlice 3:4, SK Hořovice – SENCO Doubravka 8:1. SK Klatovy 1898 U17 – TJ Lokomotiva České Budějovice 2:8

Poločas: 0:3. Branky: 50. Vyčichl, 86. Korpa – 4. a 11. Zítek, 76. a 78. Skupník, 15. Kryeziu, 48. Hanetšleger, 65. Šafránek, 80. Novák. Rozhodčí: Kříž. ŽK: 1:1. Diváci: 60. Hřiště: Janovice nad Úhlavou. Sestava Klatov: Žežula – Berka, Procházka (80. Karásek), Daněk, Tomaka (46. Jakub Potužník), Vyčichl, Ryba, Pham (59. Jan Potužník), Ouda (46. Hošek), Boublík (46. Korpa). Trenér: Karel Žák. Ostatní výsledky 1. kola ČDD U17: Spartak Příbram – Sportovní škola Plzeň 14:0, Junior Strakonice – Aritma Praha 0:0 (3:4 na penalty), Tatran Sedlčany – TJ Přeštice 0:3, FC Táborsko B – SK Petřín Plzeň B 1:4, Slavia Vejprnice – SKP České Budějovice 0:14, TJ Malše Roudné – Jiskra Domažlice 3:2, SK Hořovice – SENCO Doubravka 3:1. Měčín zdolal Měcholupy. Malý Bor si vyšlápl na Budětice Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu