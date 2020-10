Sedm zápasů, sedmadvacet branek a pořádná dávka emocí. To bylo víkendové 8. kolo fotbalového okresního přeboru. Nejvíce gólů přinesla nedělní konfrontace mezi Strážovem a Chudenicemi. Z vítězství 4:2 se nakonec radoval prvně jmenovaný tým.

OP Klatovska, 8. kolo: Kašperské Hory (modří) - Janovice 1:2. | Foto: David Koranda

Zajímavé je to, že v utkání padly hned tři branky z pokutových kopů. Dvakrát se z „desítky“ trefil domácí Kološ, jednou chudenický Vachtl. V zápase sice chyběli kolem „klandrů“ diváci, ovšem o infarktové chvíle nebyla nouze i tak. Emoce by se daly na hřišti doslova krájet. Hosté, kteří do Strážova přijeli pouze ve dvanácti lidech, od arbitra duelu Stacha viděli celkem šest žlutých karet a hned tři červené.