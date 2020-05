Kolinec se mohl opřít především o služby kanonýra Jana Horáka, jenž nastřílel třiadvacet branek. V tomto ohledu byl lepší pouze dešenický Milan Flor, který měl o tři zářezy více. V tabulce druhé nejvyšší okresní soutěže Kolinec nasbíral 32 bodů a před druhou rezervou Svatoboru Hrádek měl náskok jednoho bodu. Na třetí pozici skončil Švihov. Ten na čelo tabulky ztratil „pouze“ čtyři body.

DEŠENICKÝ TANDEM

Když už přišla řeč na nejlepšího střelce třetí třídy, dešenického Milana Flora, tak výsledky Dešenic byly ovlivněny formou ještě jednoho borce – kapitána Michala Poupy, jenž ve třinácti podzimních duelech nasázel sedmnáct branek. Oba vyhlášení kanonýři se tak postarali hned o 43 branek z 54 celkových.

Ve statistikách nejvyšších výher i proher se na obou pólech nachází fotbalisté bolešinského béčka, kteří sice rozdrtili Veřechov 10:0, ale vysoko prohráli na půdě Startu Dešenice. Tam schytali potupný debakl 1:11.

STATISTIKY FOTBALOVÉ SEZONY - III. TŘÍDA

Nejlepší útok: Start Dešenice (54 branek), Sokol Kolinec (49 branek), Dukla Janovice B (45 branek). Nejlepší obrana: Sokol Kolinec (18 branek), Velké Hydčice, Sv. Hrádek B (23 branek). Nejhorší útok: Velhartice (8 branek), Svéradice B (15 branek), Velké Hydčice (17 branek). Nejhorší obrana: Veřechov (44 branek), Bolešiny B (43 branek), Sušice B (36 branek).

Tabulka střelců: 26 branek – Milan Flor (Dešenice), 23 branek – Jan Horák (Kolinec), 17 branek – Michal Poupa (Dešenice), 12 branek – David Jůzek (Janovice B), 11 branek – Václav Slivoň (Janovice B).

Nejvíce žlutých karet: 7 ŽK – František Petráš (Kolinec), 6 ŽK – Petr Bošek (Bolešiny B), Lukáš Želiska (Veřechov), 5 ŽK – Lukáš Cihelka (Švihov), Pavel Veringer (Velké Hydčice), Jan Želíska (Veřechov).

Nejvíce červených karet: 2 ČK – Milan Richter (Veřechov), Milan Kapusta (Velké Hydčice), Josef Kadlec (Sušice B), celkem bylo na podzim rozdáno 19 červených karet.

Nejvyšší vítězství: Dešenice vs. Bolešiny B 11:1 (7. kolo), Bolešiny B vs. Veřechov 10:0 (12. kolo). Nejgólovější zápas: 12 branek – Dešenice vs. Bolešiny B (11:1, 7. kolo), 11 branek – Kolinec vs. Veřechov (9:2, 6. kolo). Nejvíce diváků na jeden zápas: 200 diváků – Hartmanice vs. Kolinec (3:5, 4. kolo).