Stopku na pět soutěžních zápasů vyfasoval zlý muž Vrhavče František Hrach, který řádil v posledním podzimním kole okresního přeboru proti Pačejovu. V 90. minutě byl zkušeným rozhodčím Ivanem Petličarovským vyloučený za použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků či gest k asistentovi Filipu Bernardovi, jemuž je mimochodem teprve šestnáct let. „Ty zbytečnej ču**ku, co to tady pískáte," stojí ve veřejném zápise o utkání.