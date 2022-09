František Švehla z FK Budětice 2012 byl vyloučen v zápase 5. kola III. třídy s rezervou TJ Měcholupy (0:1) a vyvázl s nepodmíněným trestem (jedno soutěžní utkání). František Hrach (TJ Sokol Vrhaveč, okresní přebor) a Tomáš Ryba (FC Švihov, rovněž okresní přebor) dostali pokutu 200 Kč. Hlavnímu pořadateli švihovského oddílu byla udělena pokuta ve výši 1500 Kč.

Okresní fotbalový svaz Klatovy dále přijal postoupení k řešení případu ohledně chování trenéra FC Švihov Adama Popelky, který byl uznán vinným z přečinu dle § 45 odstavce 1 DŘ FAČR – pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám. V jeho případě proti rozhodčímu, s jehož výkonem v již zmiňovaném utkání FC Švihov – TJ Sokol Chudenice nebyl spokojen. A jelikož je švihovský trenér zároveň členem Disciplinární komise OFS Klatovy, musela si jeho osud vzít na svá bedra Disciplinární komise – Řídící komise pro Čechy.

5. kolo OPM: FC Švihov - TJ Sokol Chudenice (modří) 2:2 (2:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

A čím se Adam Popelka vlastně provinil? Dle zprávy rozhodčího duelu FC Švihov – TJ Sokol Chudenice Davida Ulricha se trenér ambiciózního klubu při odchodu ze hřiště na arbitra zápasu rozběhl (společně s hlavním pořadatelem Karlem Kolihou) a začal jej urážet slovy: „Ty zm*de, ču*áku. Kamkoliv přijedeš, tam to zku*víš“. Ulrich dále popsal, že při odchodu ze šatny směrem k autu na něj trenér Švihova pokřikoval: „Měl si v těch Hydčicích dostat do držky, ty sr*áči,“ napsal ve zprávě rozhodčí David Ulrich s tím, že mu Adam Popelka připomínal loňský zápas na půdě Velkých Hydčic, kde byl Ulrich jako hlavní sudí dle svých slov inzultován (přestože to ve Velkých Hydčicích popírali).

A s jakým trestem třiatřicetiletý Popelka z disciplinárního řízení odešel? Byla mu dle § 20 odstavce 8 DŘ FAČR udělena peněžitá pokuta ve výši 4000 Kč. Chování Popelky během zápasu (a po něm) proti Chudenicím vzniklo podle slov samotného kouče kvůli tomu, že rozhodčí Ulrich údajně neřídil (od 60. minuty) utkání dle svého nejlepšího svědomí.

„Do 60. minuty naprosto jednoznačný zápas, ve kterém jsme dominovali, vedli 2:0, ale měli jsme dát daleko více branek, protože šancí jsme měli opravdu hodně,“ říkal trenér Švihova Adam Popelka po zápase proti Chudenicím, kde jeho tým vedl už 2:0, ale po vyloučení Tomáše Ryby následně o náskok přišel a jen remizoval. „Co se však dělo potom, to už asi nehodlám komentovat. Oni mi to sami okomentují na disciplinárním řízení,“ vysvětlil švihovský kouč.

„Jsem znechucený tím, co se v poslední době na okrese děje, že přemýšlím, jestli chci ve fotbale vůbec pokračovat,“ doplnil značně rozladěně.

K sobotnímu utkání se ve středu prostřednictvím oficiálních stránek FC Švihov na facebooku vyjádřili také samotní hráči aktuálně třetího týmu tabulky nejvyšší soutěže na Klatovsku. „V první řadě chceme říct, že celá kabina stojí za naším trenérem. Kdo byl přítomen na utkání, tak ví, co se stalo. Kdo nebyl, tak se to dozvídá zpětně a nevíme, jestli správně,“ stojí v úvodu prohlášení.

„Že je náš trenér impulzivní a zápasy prožívá na sto procent, to asi každý ví. Musíme ale říct, že za poslední dva zápasy cítí křivdu naprosto oprávněně. Zápas s Chudenicemi byl tím osudovým, že už to v něm bouchlo. Do šedesáté minuty vše OK, ale od té doby se to otočilo a p. Ulrich (rozhodčí – pozn. autora) bohužel zápas vůbec, ale vůbec nezvládl,“ napsali hráči na sociální síti a dále začali vyjmenovávat situace, které se jim nepozdávaly.

„Před vyloučením Tomáše Ryby byl evidentně faulován náš hráč č. 21 (Honza Baxa), kterému se i začal omlouvat faulující hráč Chudenic Jan Soupír. Druhá žlutá karta pro Tomáše Rybu neodpovídala intenzitě zákroku. Vyrovnávací gól Chudenic padl po evidentním faulu na našeho hráče. A pak tu máme 89. minutu utkání a více jak stoprocentně nedovolený zákrok ve vápně na Vaška Petelíka, který ovšem sudí neodpískal. Zápas byl následně ukončen v 89. minutě bez jakéhokoliv nastavení. Nedivte se, že pak někdo bouchne a cítí křivdu. Bohužel s tím nic neuděláme a doufáme, že nás tahle situace ještě víc stmelí a budou se řešit fotbalové výsledky a ne tyhle situace,“ píše se v závěru prohlášení fotbalistů FC Švihov, kteří jednotně stojí za svým trenérem.

Závěrem ještě doplňujeme rozhodnutí Disciplinární komise Plzeňského krajského fotbalového svazu (PKFS) s důrazem na hráče týmu TJ Svatobor Hrádek. Štěpánu Gajdečkovi byl udělen trest zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání za vyloučení ve víkendovém zápase I. B třídy proti Blovicím (4:4).

5. kolo I. B třídy (skupina B): TJ Svatobor Hrádek - TJ Sokol Blovice 4:4 (3:1).Zdroj: David Koranda

Jednadvacetiletý Gajdečka uviděl červenou kartu už v 21. minutě za podražení soupeře ze strany v nepřerušené hře a v souboji o míč. Navíc za použití nepřiměřené síly, která byla v zápise o utkání označena za surovou hru.

