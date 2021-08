„Zápas na malém hřišti v Bělé byl velmi tvrdý a bojovný. My jsme po delší době seskládali tým, který makal jeden za druhého. Nikdo nevypustil žádný souboj, tak to má být. Utkání podle mě rozhodla naše velká touha po vítězství a fantastický výkon brankáře Hromady,“ shrnul duel střelec první branky lubského mužstva Jan Voráč, jenž ve 22. minutě proměněnou penaltou srovnal stav na 1:1.

Luby porazily Bělou nad Radbuzou 2:1, archivní snímek.Zdroj: Jana Moulisová, Martin Mangl, Robert Babor, Aneta Kalivodová, Milan Říský

Voráč zároveň věří, že po porážkách na Košutce a doma s Kaznějovem i Žákavou, úspěch na hřišti Bělé týmu pomůže v dalším pokračování v soutěži. „Mělo by nám to pomoci, ale to se ukáže až v dalších zápasech,“ uvědomuje si třicetiletý fotbalista.

A třeba se to ukáže hned v dalším kole, ve kterém Luby hostí doma velice silného nováčka z Tachova, který se po čtyřech odehraných zápasech drží se ziskem devíti bodů a sedmnácti nastřílených branek na třetí pozici za suverénním béčkem Petřína a Žákavou.

„Tachovští si k nám určitě budou chtít přijet pro tři body, ale my se jim to budeme snažit co nejvíce znepříjemnit a zkusíme překvapit,“ je si Voráč vědom, kdo bude v sobotu favoritem. „Když ale budeme makat jako v Bělé, budeme v dalších zápasech bodovat,“ věří.

Souboj s Tachovem se v Lubech hraje v sobotu od 17.30 hodin pod dohledem arbitra Pavla Marka, jemuž na lajnách budou pomáhat pánové Jan Zavadil a Radek Brůha. Delegátem utkání je Pavel Ďugel.