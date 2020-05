Sportovní redakce Deníku si pro vás připravila TOP 15 zápasů předčasně ukončené sezony z pohledu okresních fotbalových týmů. Ve středečním čísle jsme se zaměřili na souboje, které se v našem žebříčku umístily na 11. až 15. místě. V dnešní druhé části se podíváme na zápasy, které se v hodnocení TOP zápasů sezony 2019/2020 ocitly na 6. až 10. místě.

10. místo: TJ Měcholupy B – Vrhaveč B 14:0 (IV. třída, skupina A)

V áčkové části IV. třídy okresu Klatovy neměla žádnou konkurenci měcholupská rezerva, která vyhrála všech deset zápasů a nenechala nikoho na pochybách, že si na jaře zahraje skupinu o postup. S ní do bojů o konečné 1. až 6. místo postupuje také béčko Vrhavče, které skončilo na druhém místě. To jsme psali po skončení fotbalového podzimu. Ze známých důvodů ale jaro v nižších soutěžích ani nezačalo. V našem žebříčku se ale na 10. místě umístil zápas právě mezi TJ Měcholupy B a rezervou Vrhavče. Mělo jít o vyrovnanou bitvu prvního s druhým. To se ale nestalo. Měcholupy svého soka deklasovaly vysoko 14:0 a připsaly si nejvýraznější vítězství v už tak velice úspěšné sezoně.

9. místo: SK Klatovy 1898 – FK ROBSTAV Přeštice (FORTUNA divize A)

Klatovští fotbalisté, kteří před sezonou prošli řadou změn v hráčském i realizačním kádru, si ve 14. kole FORTUNA divize A vyšlápli na vítěze nedohrané sezony – FK ROBSTAV Přeštice. O jedinou branku utkání se postaral ve 22. minutě kanonýr František Diviš, jenž za celý podzim nastřílel jedenáct branku a patřil mezi TOP 3 střelce celé soutěže.

„Bojovný zápas na velmi těžkém terénu. Vyhráli jsme, navíc jsme znovu Přešticím u nás nepovolili dát ani jednu branku. Jsem spokojený. Jen škoda, že dokážeme porážet týmy ze špice tabulky, ale odevzdáváme body papírově slabším celkům,“ hodnotil tenkrát bitvu s rivalem klatovský kouč Michal Hoffmann.

Přeštice se následně pošumavskému soupeři pomstily, když v úvodu tohoto roku vyhrály na neutrální půdě vysoko 5:0. Jenže pouze v přípravném zápase, kde nešlo o body…

8. místo: TJ Žichovice – Bohemia Kaznějov 0:2 (I. A třída)

O tomto zápase se napsalo už hodně. Na první pohled nepovedený zápas žichovického týmu v I. A třídě. Jenže šlo zároveň také o zápas, ve kterém poprvé bílý žichovický dres oblékl Pavel Horváth, dnes již pětačtyřicetiletá legenda plzeňské Viktorie. Horváth odehrál 80. minut, pak si řekl o vystřídání. „Začal mě tahat sval, se kterým jsem měl problémy už před měsícem,“ vysvětloval tehdy Pavel Horváth.

Žichovice sice měly v bitvě s týmem z Plzeňska navrch, ale zazdily řadu šancí. A na poslední chvíli dvěma slepenými góly v nastavení zápas ztratily a s Kaznějovem prohrály 0:2. Jenže o tom fotbal v nižších soutěží zase až tolik není, byť by v Žichovicích s tímhle tvrzením nejspíš nesouhlasili. Jedno je však jisté, Pavel Horváth opět ukázal, že nejpopulárnější sport světa miluje. A kde je on, tam se lidé baví. A nejen fotbalem.

7. místo: Sokol Chudenice – Měčín 6:8 (okresní přebor)

Měla to být bitva trpaslíka s obrem. Měčín, který ještě v sezoně 2018/2019 hrál I. B třídu, zajížděl na konci srpna loňského roku v rámci 2. kola do Chudenic, na půdu posledního týmu soutěže. Sice vstřelil osm branek, s čímž mohl být spokojený. Má to však jedno velké ALE! Chudeničtí válečníci bojovali jako hladoví lvi a favoritovi nasázeli šest branek. Pravda, padli, ale se vztyčenou hlavou. Takový zápas nejvyšší soutěž okresu dlouho nepamatuje. Mimochodem, domácí tým prohrával už 3:8, ale v závěrečných deseti minutách třikrát skóroval. A bůh ví, kolik by zápas skončil, kdyby se hrálo ještě o pět či deset minut déle…

6. místo: Bolešiny B – Janovice B 1:6 (III. třída)

Záložní tým Bolešin asi přitahuje divoké a rekordní zápasy. Výhra 10:0? Žádný problém. Porážka 1:11? Zrovna tak. Zcela jiný příběh, byť stejně divoký, napsal bolešinský souboj s rezervou Janovic, který se odehrál 27. října roku 2019 (10. kolo). Domácí tým držel s Duklou nerozhodný výsledek 1:1. Jenže v 77. minutě poslal hosty do vedení svým druhým gólem v zápase Marek Švůgr. Tato branka Bolešiny položila. Víc než se čekalo. Mezi 86. a 90. minutou totiž domácí kapitulovali ještě čtyřikrát a nakonec prohráli 1:6. Hrdinou utkání se stal janovický Švůgr, jenž se postaral o rovné dvě třetiny zásahů svého týmu.

V příštím čísle vám ukážeme žebříček zápasů na 1. až 5. místě. Duely jsou vybrány z FORTUNA divize A, I. A i B třídy. A znovu je se na co těšit.