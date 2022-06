Čtyři góly v dresu áčka v jediném utkání byly vůbec jeho premiérou. „Za áčko to bylo poprvé, co se mi povedlo dát tři a více gólů, ale vzpomínám si také, že už jsem vstřelil čtyři branky za rezervu proti Hartmanicím. Ale myslím, že to už je asi osm let zpátky,“ usmívá se osmadvacetiletý muž s kapitánskou páskou.

Svéradice nestačily na vítěze krajského poháru a prohrály už posedmé v řadě

Jeho mužstvo je kolo před koncem na šestém místě, přičemž na pátý Mochtín ztrácí jediný bod. K derniéře sezony ale Sušice míří na hřiště druhého Tachova. I přesto se předem nevzdává a ráda by se posunula ještě o příčku výš.

Fotbalista a kapitán TJ Sušice Tomáš Klíma.Zdroj: David Koranda

„Dostat se na páté místo tabulky? Reálné to samozřejmě ještě je. S mužstvem jako je Tachov, ale musíme bezpodmínečně podat skvělý výkon a nesmíme dělat zbytečné chyby,“ má jasno klíčový muž sušické sestavy, jenž dal v letošní sezoně už patnáct branek. „Ale spokojený se svou střeleckou bilancí spíš nejsem. Šancí totiž během sezony bylo celkem dost a určitě to mohlo být lepší."

Kanonýr Deníku Tomáš Klíma

Kdy jste začínal s fotbalem a kdo vás k němu přivedl?

S fotbalem jsem začal asi v šesti letech a přivedl mě k němu táta. Tomuto sportu se tedy věnuji zhruba dvaadvacet až třiadvacet let.



Hrál jste fotbal ještě někde jinde, nebo jste celou svou kariéru věrný Sušici?

V Sušici, ale v žácích jsem měl půlroční střídavý start v Dlouhé vsi.



Fotbalista a kapitán TJ Sušice Tomáš Klíma.Zdroj: David Koranda



Všiml jsem si, že kromě fotbalu se věnujete také boxu…

Mám za sebou tři zápasy v amatérské soutěži, vůbec nic velkého. Box dělám hlavně proto, že mě baví a že se po něm cítím skvěle.



Kdybyste si měl vybrat mezi fotbalem a boxem, čemu byste dal přednost?

Trochu tam asi převažuje fotbal, přece jen se mu věnuji už odmalička.



Fotbalista a kapitán TJ Sušice Tomáš Klíma.Zdroj: Jindřich Schovanec



Jako příznivec bojových sportů jste jistě viděl víkendový titulový zápas organizace UFC v polotěžké váze mezi českým bijcem Jiřím Procházkou a brazilským křemenem Gloverem Teixeirou. Co jste říkal na triumf Jiřího Procházky coby nového šampiona, který veterána nejvěhlasnější organizace uškrtil v pátém kole dech beroucí podívané?

Samozřejmě jsem ten zápas viděl. Od Jirky to byl neskutečný výkon. Ukázal obrovské srdce a touhu po vítězství!



A teď rychlá střelba bez přípravy. Sparta, nebo Slavia?

Ani jeden. Fandím vždy dobrému fotbalu a ten hraje Liverpool!



Fotbalista a kapitán TJ Sušice Tomáš Klíma (v modrém dresu).Zdroj: Martin Kalný



Messi, nebo Ronaldo?

Nemám favorita, oba toho ve fotbale dokázali hodně.



Brunetky, nebo blondýnky?

Jednoznačně brunetky, ale vůbec nedokážu říct proč. Prostě brunetky (smích)!

FOTO: Optici v klíčovém utkání smetli Lhotu a slaví titul krajského vicemistra