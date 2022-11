„Kromě Českých Budějovic, které kvalitou do této soutěže vůbec nepatří a suverénně ji vedou, se ovšem dalo hrát úplně s každým týmem. Byl to náš první půlrok, nebylo to špatné, ale k úplné spokojenosti mi chybí zhruba čtyři až pět získaných bodů,“ říká jeden z trenérů klatovských fotbalistek Václav Míka.

„Třeba v Táborsku se rozhodně dalo vytěžit víc. Soupeřky byly hratelné, ale nám se ten zápas prostě nepovedl. Na hřišti v Mokrém jsme určitě měli na bod, a kdybychom v posledním utkání podzimu doma proti Domažlicím (1:1) v prvním poločase proměňovali své příležitosti, mohli jsme klidně i zvítězit,“ míní kouč.

9. kolo divize žen, skupina C: SK Klatovy 1898 - TJ Jiskra Domažlice 1:1 (1:0).Zdroj: Yvetta Chmelová

Tým na podzim srážela především nezkušenost. „Dělali jsme školácké chyby, většinou taktického rázu, a nebyli jsme tolik efektivní v zakončení,“ vysvětluje. Nejlepší střelkyní týmu byla v první půlce soutěžního ročníku zkušená Petra Čubanová, která vstřelila sedm branek. Téměř polovinu z celého družstva.

„Dostávali jsme se do šancí, ale nebyli jsme tam dostatečně přesní. Ale je to o zkušenostech, o klidu v zakončení. Věřím, že časem i tohle zlepšíme,“ přeje si Václav Míka, který si pochvaluje, jak děvčata pracují. „Většina holek udělala za půl roku obrovský progres dopředu. Na hráčkách vidím chuť do hry, touhu zlepšovat se. Tenhle tým má určitě budoucnost,“ má jasno 47letý trenér.

Klatovské fotbalistky budou do konce listopadu ještě poctivě trénovat, pak si dají malinkou pauzu a po Novém roce se opět pustí do práce. „Přípravu bychom chtěli začít ve druhé polovině ledna. Nejprve budeme nabírat kondici, ale všechno to bude na hřišti, s míčem. Budeme trošku posilovat a pak se zaměříme na herní věci, které potřebujeme zlepšit. Rozehrávku, rychlejší přechod do útoku,“ prozradil Míka s tím, že v plánu je sehrát tři až čtyři přípravné duely.

Cíl pro jaro je jasný – bavit se fotbalem jako nyní a prodrat se do první půlky tabulky. „Na jaře budeme hrát pět z osmi zápasů doma, to by mohla být naše výhoda. Před vlastními fanoušky, kteří na naše zápasy na podzim chodili ve velkém počtu a skvěle nás podporovali, se hraje lépe,“ uvědomuje si lodivod.

„Za to bych jim chtěl poděkovat. Bylo fantastické před nimi hrát a já doufám, že jim na jaře budeme dělat radost svými výkony i dosaženými výsledky,“ dodává.

Tabulka střelkyň, divize žen (skupina C)

13 branek – Procházková, Čondlová (obě Dynamo České Budějovice), Vyskotová (Jiskra Domažlice), 11 branek – Němečková (Hradiště), Šturmová (Mokré), 10 branek – Homerová (Mokré), 9 branek – Vaňková (Dynamo České Budějovice), 7 branek – Jandová (Dynamo České Budějovice), Čubanová (Klatovy), 6 branek – Bartoníčková (Spartak Kaplice).

