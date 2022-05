Střelec i palič. Od kluků jsem dostal přezdívku Pavel Kuka, culí se snajpr Vaněk

S borcem, který v žákovských letech fotbal vůbec nehrál, si nyní můžete přečíst exkluzivní rozhovor v rámci pravidelné rubriky Kanonýr Deníku. Ano: v dospělých soutěžích byl Miroslav Polívka o uplynulém víkendu společně s Radkem Kovaříkem z Plánice (III. třída) vůbec nejpilnějším střelcem.

Osmnáctiletý tahoun fotbalového Švihova Miroslav Polívka.Zdroj: archiv hráče

Mimochodem: mezi mládežníky se zase nejvíce dařilo Petru Drázdovi ze společného výběru Horažďovice/Sv. Hrádek, který v utkání 22. kola krajského přeboru mladších žáků pomohl šesti přesnými zásahy k demolici Stříbra (16:2).

Sobotní zápas vám vyšel na jedničku. Malý Bor jste před vlastními fanoušky rozdupali 9:0. Předpokládám, že hodnocení bude jedině pozitivní…

Ano, utkání hodnotím kladně. Hráli jsme dobře, drželi míč na svých kopačkách a soupeře do ničeho nepustili. Jsme naprosto spokojení.

A jak se vám pozdával váš výkon? K demolici soka, se kterým jste na podzim mimochodem na jeho hřišti remizovali 1:1, jste přispěl čtyřmi góly.

Abych řekl pravdu, můj výkon nebyl úplně stoprocentní, stále je co zlepšovat. Ale povedlo se mi skórovat, za což jsem určitě moc rád.

Švihov jako nováček soutěže prožívá sezonu snů. Ve 22 zápasech jste posbírali 50 bodů a sluníte se na krásném třetím místě tabulky. Spokojenost?

Určitě! Letošní sezona je skvělá. Sice se nám nepovedly nějaké zápasy, ale vždycky jsme se zvedli a šli dál. Popravdě jsem vůbec nevěděl, co od této sezony čekat, protože je mou první mezi dospělými, ale všichni děláte maximum pro to, abychom na konci této vynikající sezony byli co nejvýše.

Miroslav Polívka.Zdroj: archiv hráče

Do konce aktuálního ročníku zbývají ještě čtyři kola a ve hře je tedy dvanáct bodů. Pokusíte se ještě zabojovat o druhé místo, které nyní drží Janovice?

Bojovat určtě budeme, protože ve fotbale se může stát cokoliv. Ale musíme dát do zbývajících utkání vždycky sto procent. Bez toho to nepůjde.

V příštím kole vás čeká domácí konfrontace s rezervou Mochtína, která je až předposlední. Co od zápasu očekáváte a s jakým cílem do něj půjdete?

Cíl je jasný, chceme vyhrát. Obzvlášť doma. Ale hlavně utkání ani soupeře nesmíme podcenit. Jinak očekávám klidný a hezký fotbal.

Pojďme teď přímo k vám. Letos jste v šestnácti zápasech, které jste v dresu Švihova odehrál, nasázel dvacet branek. V průměru skórujete každých 58 minut. Jste spokojený se svou střeleckou formou, nebo by to mohlo být ještě lepší?

Spokojený určitě jsem. Jak už jsem zmínil, za dospělé hrají teprve první sezonu a docela se mi daří. Hlavním úspěchem, jehož si ale považuji ze všeho nejvíce, je skvělý tým, který ve Švihově máme. A jestli by to mohlo být z mé strany ještě lepší? Rozhodně. Potřebuji ale nabrat více zkušeností.

Prozradíte čtenářům, kdy jste s fotbalem začínal? Kdo vás k němu přivedl?

Vzpomínám si na úplné začátky za přípravku ještě v Přešticích, ale poté jsem měl dlouhou odmlku. K fotbalu mě před třemi lety zpátky přivedl můj spolužák a spoluhráč Kuba Sláma.

Osmnáctiletý tahoun fotbalového Švihova Miroslav Polívka.Zdroj: archiv hráče

Jste velmi mladý a mluvíte o delší odmlce, kterou jste měl. Stihl jste během své kariéry ještě nějaké jiné kluby než Přeštice a Švihov?

Po pauze jsem začal hrát ve Švihově za dorost, kde jsem byl jednu sezonu a přešel do dorosteneckého týmu v Chlumčanech. Tam jsem ovšem vydržel také pouze rok a vrátil se zpátky do Švihova. Nicméně už do mužů (úsměv).

Evidentně se vám ve Švihově líbí. Jak byste charakterizoval zdejší partu?

Parta je tady úplně nejlepší! Na trénincích je sranda, a když se potřebuji na něco zeptat například ohledně zakončení nebo čehokoliv jiného z fotbalového světa, tak mi kluci vždycky dobře poradí a pomohou. Za to jim moc děkuji.

Nemáte ambice zahrát si vyšší soutěž než "jen" okresní přebor?

Ambice tam jsou, ale držím se při zemi a beru na vědomí především to, že jsem nováček a nemám příliš zkušeností. Nicméně doufám, že se nám letos podaří dostat do I. B třídy, kde bych zase něco nabral a pochytil, a pak už to bude jen na osudu a na mě, jak se bude má kariéra dále vyvíjet.

Rychlá střelba na závěr: Pivo, nebo víno? Sparta, nebo Slavie? Messi, nebo Ronaldo? Blondýnky, nebo brunetky?

(směje se) Za mě jednoznačně pivo. Co se týče další otázky: kdyby byla na výběr Viktorka, tak není co řešit, ale takhle spíše Slavie. No a pak Ronaldo a brunetky.