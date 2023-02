„Soupeř mě překvapil, hrál opravdu velice dobře. Počasí nebylo ideální, po celou dobu zápasu totiž hodně foukalo. My navíc nejsme na umělku moc zvyklí, ale na to se nechceme vymlouvat, protože podmínky byly pro oba celky úplně stejné. Celkově utkání splnilo to, co jsme si od něj předem slibovali. Zahráli jsme si a proběhli se," uvedl v povídání pro Deník trenér Švihova Adam Popelka.

Tomu udělal radost především vyhlášený útočník Adam Aizner, který se při své herní premiéře v dresu druhého týmu okresního přeboru Klatovska dokázal střelecky prosadit. „Finišujeme jeho přesun z Klatov k nám do Švihova. Tento týden by to snad mohlo být definitivně hotové. Jsem moc rád, že se při svém debutu dokázal střelecky prosadit. Góly jsou ostatně to, co si od něj slibujeme," přemýšlel nahlas mladý kouč švihovských fotbalistů. Druhou branku týmu proti Seči pak vstřelil z pokutového kopu Štengl.

Adam Aizner by měl být jedinou zimní posilou ambiciózního klubu. „Je to tak, nikdo jiný nepřišel ani neodešel. Dobrou zprávu je, že se nám po zranění vrací Michael Petelík," kvituje Popelka comeback třiadvacetiletého fotbalisty. Kádr tak zůstal de facto pohromadě, i proto se cíle směrem do jarní části sezony moc nemění. „Chceme se porvat o postup," prohlásil Popelka. Jeho tým začíná okresní jaro sice až za měsíc, ale v plánu má už jenom jedno přípravné utkání. „Odehrajeme ho na soustředění, kam od 3. do 6. března jedeme k Mladé Boleslavi. Soupeře ale ještě doladíme," doplnil trenér fotbalového Švihova.

