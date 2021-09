Hattrickem se blýskl kanonýr Ernest Gutwirt, jenž se tak stal hvězdou zápasu. „Půlka našeho týmu se cítí jako sedmdesátiletí dědci s artrózou v nohách. Já ji tedy reálně opravdu mám a je to fakt sranda, nicméně hrát v neděli a pak v úterý byla sebevražda a jsme moc rádi, že jsme to zvládli,“ culil se sušický obránce Martin Kalný, který připomněl fakt, že béčko Sušice v neděli hostilo zálohu Mochtína (7:1) a o dva dny později i Chudenice.

Béčko Sušice (na archivním snímku hráč v bílém dresu) porazilo Chudenice.

A co podle Kalného rozhodlo o osudu utkání s Chudenicemi, které o víkendu překvapivě porazily Hradešice 4:3. „Jednoduchá zbraň – umělá tráva, na kterou si soupeři vždycky těžko zvykají. Umělka tak opět vedla k bodovému zisku,“ usmíval se stoper TJ Sušice B.

„Soupeř s výškovou převahou a postavami rugbistů sice vyhrával osobní souboje, ale s míčem už mu to tolik nešlo. Naopak jsme to byli my, kteří určovali tempo hry a hezky kombinovali,“ pokračoval Kalný v hodnocení zápasu.

První poločas skončil výhrou Sušice 4:0. „Díky tomu jsme druhý poločas mohli dohrávat se dvěma gólmany v poli a pošetřit tak hráče na další zápasy, které by tenhle „boxing day“ roztrhal. Myslím, že i hosté byli rádi, když si dali po zápase pivo a jeli domů. Nicméně to byla celkem férová hra plná přátelských slovních přestřelek a hecování, prostě fajn soupeř a díky za hru,“ dodal Kalný.

Kromě již rozebraného zápasu se ve vodách nejvyššího přeboru Klatovska odehrál ve sváteční úterý ještě jeden zápas. A sice odložené utkání 4. kola mezi Malým Borem a rezervou FK Okula Nýrsko. Poločas skončil nerozhodně 2:2, ale ve druhé půli hosté třemi góly bitvu rozhodli.

FK Okula Nýrsko B (na archivním snímku hráči v modrobílých dresech) vyhrál 5:2.

Krajská I. A třída zase nabídla souboj mezi Svéradicemi a TJ Start Luby, který se dohrával poté, co v původním termínu 11. září se utkání za stavu 1:0 pro domácí ukončilo už v 8. minutě. Důvodem byl mohutný liják, který travnatou plochu přeměnil na koupaliště. V dohrávce dominovaly Svéradice, které svého rivala porazily 3:0 a potvrdily tak víkendovou výhru 5:0 nad rezervou FC Rokycany.

Fotbalisté FK Svéradice.

O soutěž níž – ve skupině B krajské I. B třídy bojovaly týmy Vrhavče a Horažďovic. Zatímco prvně jmenovaný celek nestačil na domácí Kasejovice, kterým podlehl 0:2, fotbalisté Horažďovic své utkání proti silným Blovicím zvládli, když před vlastními fanoušky zvítězili 2:0.

Okresní přebor, dohrávka 1. kola:

TJ Sušice B – Sokol Chudenice 5:1

Poločas: 4:0. Branky: 16., 36. a 60. Gutwirt, 10. Vinický, 42. Žežulka – 54. Pavel Vachtl z penalty. Rozhodčí: Hošek. ŽK: 1:1. Diváci: 85. Sušice B: Mařík – Tuček, Kalný, Vaněk, Vítovec, Žežulka (62. Bartoš), Blažek, Krouský, Kubín (86. K. Hrubec), Gutwirt (80. Stupka), Vinický (46. Kadlec). Trenér: Radek Mottl. Chudenice: Bejm – Duda, Zoubek (61. Majer), Fremuth, Ježek, Kněz, Svatoň, Hodan (57. Bálek), Jakub Soupír, Jan Soupír. Trenér: Karel Žák.

Okresní přebor, dohrávka 4. kola:

SK Malý Bor 1929 – FK Okula Nýrsko B 2:5

Poločas: 2:2. Branky: 7. Kliment, 45. M. Šipla – 8. a 88. Pavlík, 60. a 70. Mašek, 25. Kohout. Rozhodčí: Kaiser. ŽK: 1:3. Diváci: 51. Malý Bor: Lád – Sládek, Vonášek (72. Kopáček), D. Šipla, Němec, Chodl (79. Přerost), Jára, Petřík (46. Ivasiuk), M. Šipla (63. Trubač), Kliment, Forman. Trenér: František Vodička. Nýrsko B: Pitra - Hvězda, Nehoda, Vávra (60. Štěpán Švec), Kohout, Pavlík, Mašek, Václavovic, Jiřík, Výtisk (80. Valenta). Trenér: Vladimír Brůža.

Krajská I. A třída, dohrávka 8. kola:

FK Svéradice – TJ Start Luby 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 8. Mičkal, 53. Jíra, 73. Kába. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 1:0. Diváci: 95. Svéradice: Soukup – Mičkal, Jíra (63. Chládek), Nesveda, Brůha, Petřík (81. Vonášek), Heimlich, Hájek (83. Fišer), Vachuška, Makovec, Kába. Trenér: Marcel Voříšek. Luby: Hromada – Šleis, Petrželka (72. Panuš), Vejskal, Šnour, Holý, Irlbek, Jirotka (56. H. Pikhart), Voráček, Voráč (72. Khomenko), Červený (67. Beránek). Trenér: Stanislav Skala.

Krajská I. B třída, skupina B, dohrávka 4. kola:

Kasejovice – TJ Sokol Vrhaveč 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 42. Mála, 76. Novosad z penalty. Rozhodčí: Smitka. ŽK: 0:2 ČK: 74. František Lorenc. Diváci: 69. Kasejovice: Svoboda – Chára, Novosad, Škyrta, M. Fiala, Pružinec, D. Fiala, Z. Jiřinec, K. Fiala (65. Mašek), Mála (82. D. Jiřinec), Pružinec (85. Kulík). Trenér: Martin Škyrta. Vrhaveč: Pressl – Libor Lorenc, Skřivánek, Valvoda, Malenka (55. Vítovec), František Lorenc, König (46. Hromada), Frous (55. Votípka), Reitmajer, Havránek (87. Důlovec), Fait. Trenér: Václav Vacovský.

Krajská I. B třída, skupina B, dohrávka 7. kola:

FK Horažďovice – Sokol Blovice 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 37. Janouškovec, 90. Štěch. Rozhodčí: Velíšek. ŽK: 5:2. Diváci: 55. Horažďovice: Forman (82. Fuščič) – Šedivý, Faltys, Janouškovec, Vítovec, Jůda, Šašek, Štěch, Michelini, Boček. Trenér: Petr Janda. Blovice: Šabata – Houdek, Heřman, Veselovský, Merhaut (62. D. Lajbl), Žák, Rous, Krásný, Diviš (90. Kolář), Tříska, Zdvořáček. Trenér: Ondřej Laibl.