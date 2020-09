Sušické fotbalové naděje slaví postup v Ondrášovka Cupu

Malí fotbalisté TJ Sušice do deseti let mají za sebou úspěšně první předkolo letošního Ondrášovka Cupu. Svěřenci trenérské trojice Ducháč, Patrik Hubáček, Kratejl se na domácím hřišti střetli ve skupině J s pěticí týmů a s bilancí tří výher a dvou remíz se nakonec ze druhé pozice probojovali do druhého předkola celorepublikového poháru fotbalových nadějí. To se odehraje za necelé dva týdny.

Společný snímek sušické přípravky (kategorie U10) po úspěšném úvodním předkole fotbalového poháru mládeže. | Foto: TJ Sušice