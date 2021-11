„I když jsou Luby poslední, věděli jsme, že nás tam nečeká nic jednoduchého,“ říkal na úvod hodnocení trenér Sušice Pavel Hrubec.

„I tak jsme ale chtěli potvrdit dobrou formu z posledních týdnů a jeli jsme si pro tři body. V úvodu jsme přežili dvě šance domácích, a pak sami udeřili. Jenže jak to u nás bývá, po vstřelené brance jsme chvíli přestali hrát a domácí tým pustili do hry,“ zlobil se sušický kormidelník.

Fotbalisté TJ Sušice (na archivním snímku hráči v bílých dresech) porazili v derby Luby 2:1 a přezimují na osmém místě tabulky krajské I. A třídy.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Domácí Start ale své příležitosti nevyužil a hosté těsně před pauzou díky trefě Jaromíra Králíka udeřili podruhé. „V poločasové přestávce jsme si říkali, že nesmíme přestat hrát, a že se pokusíme přidat další branku. Ve druhé půli jsme měli opravdu hodně šancí, ale gólově se už neprosadili,“ litoval kouč TJ Sušice, někdejšího účastníka divizní smetánky.

Domácí v 68. minutě krásnou střelou Matěje Pivoňky snížili a poté si vytvořili převahu. „Ale žádné větší šance si vytvořit nedokázali,“ upozornil Pavel Hrubec a chválil práci týmu v defenzivě. „My se naopak dostávali do rychlých protiútoků, ale gól už jsme prostě nedali,“ popisoval zbývající dvacetiminutovku utkání.

Sušici ale nízká produktivita mrzet nemusela, protože ani domácí neměli dobře seřízená mířidla. Okresní derby v rámci druhé nejvyšší krajské soutěže tak skončilo výhrou hostujícího družstva 2:1. „My do branky domácích na 1:2 měli územní převahu a celkově jsme si vypracovali mraky gólových šancí, ale jen díky malé efektivitě to bylo poměrně otevřené až do konce. Luby ale musím určitě pochválit, nedaly nám nic zadarmo. Pokud na jaře budou hrát jako proti nám, určitě se zachrání,“ uvedl kouč.

Jeho družina tak závěrečný zápas podzimní části zvládla a do jara bude vstupovat z osmé pozice. Přitom po prvních osmi kolech Sušice měla na svém kontě jen pět bodů. Jakýsi zlom nastal domácí demolicí Žihle (7:2), protože pak Sušice bodovala v každém zápase a získala sedmnáct z celkově možného počtu jednadvaceti bodů.

„Asi můžeme být spokojení, ale kdyby nám na začátku letošní sezony kvůli zranění nevypadlo několik hráčů, kteří patří do základní sestavy, troufnu si říct, že bychom měli o deset dvanáct bodů více,“ tvrdí Pavel Hrubec.

Týmu výrazně pomohl příchod "last minute" Jiřího Sedláčka z Klatov a návrat Dominika Vašáka po zranění, který na podzim vstřelil jedenáct branek a stal se nejlepším kanonýrem mužstva. „Jirka sice nebyl tolik gólový, ale on nám pomáhal jinak. Dovolil si, udržel vpředu míč, vytvářel prostor pro ostatní,“ chválil mladého, ale už velmi zkušeného útočníka sušický kouč Pavel Hrubec.

„A pak nám hodně pomohl také uzdravený Dominik Vašák, který dal hodně branek,“ pokračoval trenér, který si závěrem posteskl, že podzim už skončil. „Věřím, že kdyby se ještě odehrála alespoň tři kola, mohli jsme jít do jara ještě z výhodnější pozice,“ dodal sebevědomě.