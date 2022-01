PODÍVEJTE SE: V Sušici dodrželi tradici. Nejprve bitva na bruslích, pak fotbal

Ten zároveň v týmu přivítal novou posilu – Lukáše Hájka, který se do klubu vrátil z Nýrska hrajícího krajský přebor. Sušici v rámci přípravy čekají tvrdé tréninky, pětidenní soustředění v Soběšicích a také pět přípravných duelů doplněných o utkání poháru PKFS. Jaro by měla (pokud to situace okolo covidu dovolí) Sušice zahájit v neděli 12. března od 14.30 doma proti béčku Rokycan.

Plán přípravných zápasů

23. ledna 13.00: TJ Sušice – TJ Start Tlumačov, 29. ledna 16.00: TJ Sušice – TJ Blatná, 6. února 10.30: TJ Sušice – TJ Sokol Plzeň-Černice, 12. února 15.00: TJ Sušice – TJ Košutka Plzeň, 20. února 14.00: TJ Sušice – SK Čkyně, 26. února 12.00: TJ Sušice – TJ Sokol Mrákov (1. kolo poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu). Pozn.: všechny zápasy se hrají na UMT v Sušici.

Doufám, že týmu v sezoně ještě pomůžu gólem nebo asistencí, přeje si Hájek