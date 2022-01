Tlumačovští v Sušici dvakrát vedli, ale vyhrát nakonec nedokázali. Zápas skončil smírně 2:2. A podle ohlasů z obou táborů šlo o zasloužený výsledek. „Na zápas s Tlumačovem jsme měli velkou absenci, ale i přes to bych řekl, že to z naší strany nebyl špatný zápas. Bylo to celkem vyrovnané utkání. Šancí jsme možná měli i víc než soupeř,“ míní kapitán TJ Sušice Tomáš Klíma.