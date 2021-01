I přesto start soutěží, nebo alespoň možnost trénování, netrpělivě vyhlížejí fotbalisté TJ Sušice. Restart soutěží amatérského charakteru byl po podzimním přerušení naplánovaný na konec ledna. „Vzhledem ke stále platným restrikcím je ale tento model ve vážném ohrožení (a skutečně – v týdnu byl začátek krajského fotbalu už přeložen na polovinu února – pozn. autora),“ uvedl sušický oddíl na svých facebookových stránkách.

„Podle mě nám aktuální situace dovolí začít s fotbalem až klasicky jarní částí sezony. Možná ani to ne. Je také možné, že se na začátku budeme muset podrobit antigenním testům. Nic není jisté, ale samozřejmě věřím, že se na hřiště dostaneme co nejdříve,“ svěřil se sušický fotbalista Patrik Hubáček.

Stále tak platí, že poslední soutěžní utkání odehráli fotbalisté Sušice v I. A třídě v neděli 11. října proti TJ Start Luby (1:3). Comeback 31. ledna proti Bělé nad Radbuzou v čele s kanonýrem Jarinou měl být dalším v pořadí. „V současném stavu, kdy nelze ani trénovat, si ale lze jen velmi těžko představit, že prakticky za čtrnáct dní by áčko zahájilo ostrými zápasy v I. A třídě. Definitivní rozhodnutí nejspíš padne po 22. lednu, dokdy zatím platí současná omezení,“ píše se dále v příspěvku. Aktuálně je však velmi pravděpodobné, že se restrikce ještě prodlouží a fotbalisté budou mít smůlu.

NÁVRAT ZNÁMÉ TVÁŘE

Sušický oddíl však i přes peripetie s pandemií ani v nucené pauze nezahálí. Oficiálně potvrzený je návrat Jiřího Kysilky, který v posledních letech působil v zahraničí. „Jirka je velmi kvalitní fotbalista a týmu moc pomůže. Mám pocit, že nejvíce vyniká v rychlé práci s míčem. Co si ho pamatuji, v divizi mu patřila vždy celá strana hřiště,“ kvituje Patrik Hubáček příchod Kysilky.

Po návratu Miroslavů Vrhela a Králíka, kteří do Sušice přišli na podzim, je tedy příchod Kysilky pro klub další příjemnou vzpruhou. V jednání je podle klubu také ještě příchod jednoho odchovance zdejší kopané.

HLAVNÍ HŘIŠTĚ VOLÁ!

Kromě zmíněné posily hlásí Sušice další pozitivní zprávu. A sice to, že by na jaře mělo být konečně otevřené hlavní hřiště s novým travnatým povrchem. „Umělka“ je fajn a jsou roční období a podmínky, kdy je tento povrch prioritou pro sehrání zápasů či peprný trénink, ale tráva je tráva. To vám potvrdí každý fotbalista.

„Na hřiště se všichni moc těšíme. Předtím než napadl sníh, už to vypadalo moc pěkně. Už aby bylo všechno hotové a my si nové hřiště začali naplno užívat. V Sušici bylo vždycky kvalitní a velké hřiště, na kterém to vybízí zahrát si pěkný fotbal. Rekonstrukce tomu jen přidá,“ poznamenal Hubáček.

„Rozpočet celé akce včetně montáže nového zábradlí okolo hřiště je 5,7 milionu Kč. Od ministerstva dostala tělovýchovná jednota prostřednictvím dotace něco málo přes čtyři miliony, oddílu zbývá doplatit 1,7 milionu. Klub se rozhodl uspořádat veřejnou sbírku, která probíhá do 30. června 2021 formou jakéhokoliv příspěvku na transparentní účet 586 464 3399/0800. Podpořit fotbal a další sporty v Sušici tak můžete i vy,“ dodal klub ve svém ´povídání´.