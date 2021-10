Sice sám sebe označuje po čtyřiceti letech v Nýrsku za šumavského medvěda, ale my všichni mu tady rádi s úsměvem připomínáme, že je pražská náplava.

To nám do hlavy vštěpoval celá léta a byl v tomto neskutečně zásadový. Zažili jsme spolu spoustu legrace i mimo hřiště.

Jiří Hvězda převzal v sobotním utkání okresního přeboru proti Dlouhé Vsi (3:1) dres s číslem 60.Zdroj: Aneta KalivodováJá byl vždycky rád, že hraji fotbal s ním, a ne proti němu. My mladší jsme měli k Jirkovi vždy respekt.

Přišel k nám jako odchovanec Dukly Praha vykonávat vojenskou základní službu. Ihned zapadl do kolektivu mužstva hrající divizi a na rozdíl od spousty hráčů, kteří odešli do civilu, Jirka civilní život našel tady u nás na Šumavě. Oženil se, založil zde rodinu a spolu se ženou Jindřiškou vychoval dva syny. Oba vedl ke sportu – samozřejmě k fotbalu.

V úterý 28. září oslavil významné jubileum 60 let náš kamarád a vynikající spoluhráč Jiří Hvězda z Nýrska. Jirka je nejstarší aktivní hráč našeho okresu a pravidelně nastupuje za B tým Okuly v okresním přeboru.

