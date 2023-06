Stylová oslava narozenin. Do Švihova dorazí Panenka, Hašek a další hvězdy

Opožděná oslava? To sice ano, ale ve velkém stylu. Fotbalový Švihov slaví v pátek 30. června na svém hřišti 90 + 1 let od svého založení a při této příležitosti si do svého chrámu pozval fotbalové (nejen) legendy.

