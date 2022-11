„Souboj s nepříjemným soupeřem, hrajícím na hranici tvrdosti, se spoustou zákeřných faulů a nesportovního chování, to byl hlavní znak tohoto utkání. Už před utkáním jsme věděli, do čeho jdeme. Vrhavečské předchází pověst tvrdého a nekompromisního týmu, proto jsme před utkáním vybavili příruční lékárničku dostatkem chladícího spreje a nervy jsme se pokusili klukům vyladit k vysoké odolnosti v předzápasovém pohovoru. Jak se ukázalo, obojí bylo ve velké míře zapotřebí. Naše vítězství je o to cennější, že jej hoši vybojovali po spoustě tvrdých střetů a za permanentně planoucích emocí opět pouze v jedenácti lidech, bez možnosti vystřídání při únavě či úrazu," uvedl po zápase mimo jiné zkušený trenér chudenických fotbalistů Karel Žák.