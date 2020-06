Zápas s Chanovicemi, které hrají I. B třídu, jste doma zvládli na výbornou a vyhráli jste o čtyři góly. Jak utkání hodnotíte?

Chanovice byly těžký soupeř, který nevypustil jediný souboj. Ale na hřišti bylo vidět, že hrajeme o soutěž výš, a k tomu ještě v náš prospěch hrálo domácí prostředí. Lidé nás totiž hnali dopředu.

Na vítězství jste se podílel dvěma brankami. Jak padly?

Oba góly mi krásně připravili spoluhráči a na mně jen bylo to nezkazit a skórovat. První branku mi připravili téměř do prázdné branky, druhá trefa byla po přihrávce, díky níž jsem se dostal do samostatného úniku. Naštěstí to tam spadlo (úsměv).

V čem jste byli lepší? Co podle vás rozhodlo?

Lepší jsme byli především po kombinační stránce. Máme hodně mladý tým, doplněný zkušenými hráči. Myslím si, že si to sedlo.

V minulém zápase jste prohráli v dalším okresním derby s Hrádkem 1:4. Co bylo tentokrát jinak?

Zápas v Hrádku se nám vůbec nepovedl. Hrálo se v dešti a to naší hře moc neprospělo. Zbytečně jsme roztahovali hřiště, zbytečně příliš jsme běhali. Soupeř byl navíc mnohem důraznější, přehrával nás na sílu. A k tomu nám v Hrádku ještě několik kluků chybělo…

Jak moc jste se po dlouhé pauze těšil na fotbal?

Fotbal mi hrozně chyběl, hlavně naše kabina. Myslím, že máme v Lubech skvělou partu, se kterou se hodně nasmějeme. Jsem moc rád, že už se může trénovat a že můžeme hrát alespoň přáteláky. Zápasové vytížení mi už moc chybělo.

Další utkání hrajete již v pátek. Soupeřem bude Holýšov, který nastupuje v krajském přeboru. Jaké utkání očekáváte?

Čekám velmi těžký zápas. Musíme se na něj pořádně připravit. Asi to bude fotbal nahoru dolů a snad nám také bude přát štěstí.