V sobotu se pošumavský výběr představí od 18 hodin na půdě strakonického Juniore, a o den později (výkop už v 15 hodin) na Chodsku, konkrétně v Postřekově. Parta okolo kapitána týmu Milana Mészárose má tak poslední možnost(i) vyladit sestavu, taktiku, něco naběhat a sehrát se.

„Myslím si, že každým zápasem už je to ale lepší a lepší. Teď nemluvím jen o fyzické připravenosti, ale i herních a taktických návycích,“ tvrdí Mészáros.

Zároveň si je však vědom toho, že je stále na čem pracovat. „To ano. Nyní už se ale obecně připravujeme na start nové sezony. Na prvního soupeře z Budějovic ale ještě ne tak úplně, byť nám trenér často zdůrazňuje, jak velký rozdíl bude mezi soupeři v přípravě a právě Dynamem,“ říká fotbalista.

Milan Mészáros.Zdroj: Deník/Martin Mangl

O možnostech Klatov by mohl napovědět zejména sobotní zápas ve Strakonicích. Junior totiž před sezonou výrazně posílil a netají se hrát špici přeboru Jihočeského kraje. A to i s několika bývalými borci ze Žichovic, kteří dříve oblékali také klatovský dres.

„Na tento zápas se moc těšíme. Zahrajeme si proti klukům, kteří v minulosti působili v Klatovech. A především mám dojem, že Strakonice budou našim nejtěžším soupeřem v přípravě,“ míní Mészáros, ale jistě do seznamu bitev nepočítá květnový souboj s třetiligovou Jiskrou Domažlice, ani další duely, které klatovští válečníci sehráli v rámci druhého ročníku Memoriálu Matěje Strejčka.

O den později se pak divizní tým střetne v Postřekově v rámci poutě s místním celkem. „Tam půjde hlavně o to, aby si všichni kluci zahráli a nikdo se nezranil,“ přemítá Mészáros.

Nový fotbalový ročník amatérských soutěží začíná už za týden. Těšíte se?

Po té dlouhé pauze se už moc těším. Sice jsme nějaká utkání odehráli, ale pořád je velký rozdíl mezi přípravným a soutěžním zápasem.

Milan Mészáros na archivním snímku. Zdroj: Jindřich Schovanec

Jaké jsou vaše osobní, ale i týmové cíle pro sezonu?

Moje cíle? Určitě chci být mančaftu co nejvíce užitečný. A jako tým věřím, že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky a především věřím, že budou na Rozvoj chodit lidi a naše zápasy je budou bavit.

Naposledy Klatovy padly s Budějovicemi B 0:2. Zdroj: Deník/Martin Mangl

O pauze do Klatov přišel z Viktorky mladý útočník Jan Zajíček a zkušený Antonín Presl z Písku. Jak oba kluci zapadli do kabiny a jak byste je charakterizoval?

Zajda se ukazuje ve skvělém světle. Je gólový, velmi nebezpečný v koncovce. Doufám, že se mu bude u nás líbit a hlavně dařit. A Tonda? Jeho mít v týmu jsme si přáli již několik let. Pokud mu bude sloužit zdraví, bude patři mezi nejlepší hráče divize vůbec. To jsem si jistý.

A kdo podle vás bude patřit k favoritům na postup do České fotbalové ligy?

Určitě to budou právě České Budějovice, které nás čekají v prvním kole, a pak také Přeštice, které by třetí ligu již hrály, kdyby se poslední dva ročníky nezrušily. A nahoře bude určitě také Lom.

31. července, 17.00: SK Klatovy 1898 – SK Dynamo České Budějovice B? Jak vaše první utkání tipujete?

Tipuji, že v domácím prostředí vyhrajeme (úsměv). Moc bych si přál, abychom zvítězili 2:0 a oba góly dali ve druhém poločase z kopce směrem k hospodě (směje se).