Starší dorost Klatov prohrál v Přešticích, sedmnáctka veze na úvod tři body

Fotbalisté SK Klatovy 1898 do 19 let mají za sebou úvodní utkání nového ročníku České divize dorostu. Svěřenci trenéra Martina Jandy o víkendu změřili síly s domácí TJ Přeštice, ale i když díky trefě Adama Vyčichla vedli po prvním poločase 1:0, nakonec prohráli těsně 1:2. V Přešticích se naopak dařilo klatovským fotbalistům v kategorii do 17 let, kteří svého soka z jihu Plzeňska přejeli 5:2. Hattrickem se blýskl Denis Gashi.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte