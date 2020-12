„K fotbalu mě přivedl táta a první trénink v Sušici mi zařídila moje teta,“ vzpomíná Klíma na své začátky. Sedmadvacetiletý borec je téměř celý život věrným právě sušickému klubu. „S výjimkou půlročního hostování v Dlouhé Vsi hraji v Sušici už 21 let,“ usmívá se. Tomáš Klíma je tedy mužem na správném místě a o fungování současného klubu má velký přehled. Jací jsou tedy sušičtí fotbalisté jeho optikou?

František Míček: Super gólman. Někdy nechápu, co za zákroky je schopný předvádět z bezprostřední blízkosti. Ale především je Franta super člověk!

Milan Brož: Při každém jeho startu trnu, aby se nenechal vyloučit, ať už jako gólman nebo hráč. Jinak je to samozřejmě velký bojovník.

Václav Klíma: Přezdívka, kterou mu většina říká ,,blázen“, asi vystihuje jeho hru. Je to totiž dost tvrdý brousek. Na tréninku je vždycky bezpečnější hrát s ním, naopak v zápase jste rádi, že ho máte v týmu!

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Ondřej Skrbek: Jeho obětavost je neskutečná! Kdyby mohl zachránit gól tím, že skočí do střely a hlavu si rozbije o tyč, tak to bez mrknutí oka udělá.

Martin Kalný: Člověk, co má srdce na pravém místě. Jak ve fotbale, tak i v osobním životě. Vždycky k němu budu vzhlížet.

Lukáš Kodýdek: Můj dlouholetý parťák a náš nejlepší hráč. Vůbec si nedovedu představit, že bychom ho neměli v týmu.

Tomáš Marek: Musel jsem se podívat na soupisku, jak se jmenuje. Znám ho jen pod přezdívkou ,,krysa“ (smích). Musíme si ho všichni vážit, protože tady nebude věčně.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Marek Budil: Těžkej frajer a rozhodně nejhezčí kluk z týmu (smích). Po zápasech rádi chodíme do jeho klubu U dvou přátel, kde Mára jako správnej barman drží tempo se svými štamgasty (úsměv).

Štěpán Krůs: Mladej kluk, co nedávno přišel z dorostu. Je radost se dívat, jak se rychle zlepšuje a dobývá si místo v základní sestavě.

Martin Kramár: Dravost a rychlost jsou přesně jeho přednosti. Když mu sedne zápas, dokáže být hodně velkým přínosem pro tým.

Jaromír Králík: U Míry mě vždy překvapovalo, jak neuvěřitelně rychle se dokáže po dlouhé absenci či zranění vrátit do formy.

Miroslav Vrhel: Jeho kvality jsou stoprocentně víc než na I. A třídu. Jeho rychlost a počty gólů by chtěl určitě každý tým.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Dominik Vašák: Věřím, že kdyby rok netrénoval, tak pak stejně přijde a dá v zápase dva góly. Trochu nervák, ale na to už jsme si všichni zvykli (úsměv).

Štěpán Tuček: Sušický odchovanec, co donedávna působil v Nezamyslicích a vrátil se v době, kdy na tom Sušice nebyla dobře. Toho si vždycky budu cenit a asi už si to bez něj v kabině nedovedu představit…

Ondřej Míčka: Náš malej Vardy. Do velkého fotbalu se podíval už v patnácti letech a od začátku dokazuje, jak šikovný fotbalista to je. Moc se mi na něm líbí jeho chování. Pokora, práce, poslušnost. To všechno Ondru zdobí.

Catalin Faraon: Caty u nás nehraje moc dlouho, ale jinak je to fajn kluk, který během zápasu dokáže soupeři motat hlavu.

Patrik Hubáček: Hubinger je super kluk z fotbalové rodiny. Málokdo dává tolik klubu jako právě on.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Pavel Hubáček: Přál bych si v jeho věku na hřišti předvádět stejné věci jako Pavlík.

Adam Pivetz: Adam se připojil k týmu nedávno, ale svou poctivostí a talentem zapadá velmi rychle.

Lukáš Blažek: Kapitán béčka, který nikdy neodmítne pomoci áčku. Taky jeden z lidí, co se snaží dělat pro sušický fotbal, co může.

Pavel Hrubec (trenér): Trenér vzal mužstvo, když to šlo všechno z kopce. Svým přístupem dal týmu nový náboj a věřím, že dělá vše, co je v jeho silách, aby tým šlapal, jak nejlíp může.