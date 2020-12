Spoluhráči očima Tomáše Györgyho. Doktůrek, Stanciu i dealer medoviny

Není to tak dávno, co čtenářům představila své spoluhráče opora divizních Klatov Milan Mészáros. Nyní přišla řada na menší sondu do fotbalového kádru druhého nejvýše postaveného týmu klatovského okresu – a sice Okula Nýrsko. A kdo jiný by vám mohl své spoluhráče popsat lépe, než kapitán Tomáš György, který tady začínal a po několika angažmá ve vyšších soutěžích se sem také vrátil.

Fotbalové Nýrsko očima kapitána. | Foto: Aneta Kalivodová

„Mým prvním klubem bylo samozřejmě Nýrsko, odkud pocházím. Pak na to navázaly Klatovy, dříve ještě vedené jako TJ. Během dlouhých let v Klatovech jsem zkusil i pár jiných klubů. Konkrétně Domažlice nebo německý Bad Kötzting, vždy jsem se ale vrátil zpět,“ vzpomínal. „Po postupu do divize se se mnou ale přestalo počítat, což jsem nesl hodně těžce, ale takový je prostě fotbalový život. Vždy budu na svá léta v Klatovech vzpomínat jedině v dobrém. Vrátil jsem se tedy do Nýrska, kde jsem šťastný. Máme tady skvělou partu, dobré výsledky a hrajeme pěkný fotbal,“ řekl Tomáš György Deníku. Zdroj: Aneta Kalivodová Dobrý kolektiv je ve fotbale základem. A to borec s devítkou na zádech dobře ví. Jací jsou tedy jeho spoluhráči a kouč Karel Kalivoda? Martin Toul: Toulas je naší gólmanskou nadějí. Potřebuje ještě dozrát a získat zkušenosti, pak z něj bude skvělý brankář. Jeho gólmanský talent je doplněn o talent vynechávání střeleckých tréninků, kdy se raději věnuje své přítelkyni. František Jarolím: Super kluk do kabiny, je pro každou srandu a zároveň dost dobře pozná, kdy je třeba zvýšit hlas a tím si umí získat autoritu. Martin Brož: Kdyby nebyl Martin amatér, nazval bych ho profesionálem. Ke všem tréninkům a utkáním přistupuje maximálně zodpovědně. Strašně šikovný fotbalista s výborným fotbalovým myšlením, bezpochyby jedna z opor našeho týmu. Zuzana Špindlerová byla u domácí porážky fotbalistek Kazachstánu Přečíst článek › Jiří Kopřiva: Výrazná osobnost našeho týmu, možná nejvýraznější. Od jeho nálady se odvíjí nálada mužstva. Umí všechny bavit, celý trénink nezavřít pusu, na dalším tréninku však sundá tři kluky a ještě mávne rukou. Opět jedna z opor našeho týmu – fotbalová i vůdčí. Donedávna táhl mančaft i v hospodě, teď už se ale jezdí jen tak zúčastnit (smích). Jakub Lužný: Náš nejlepší fotbalgolfista a možná i nejdůraznější hráč. Umí přitvrdit v soubojích i při střelbě, kdy takřka láme brankářům ruce. Bohužel jen našim, soupeřovo gólmani ani nevědí, jakou má ránu (smích). Karel Kalivoda mladší: Doufám, že Kája překonal všechny zdravotní problémy a bude mu teď zdraví konečně sloužit. Je to takový náš ´levonohej Stanciu´, který nezná fráze jako „Moje chyba“ nebo „Tati, máš pravdu“ (smích). Krliš: Mrzí mě, že jsem nedostal pořádnou šanci Přečíst článek › Filip Irlbek: Naše naděje. Potřebuje se ještě hodně učit a získat zkušenosti. Ale věřím, že se jednou může stát oporou našeho mužstva. Jan Čanecký: Akvizice ze Sušice, kterou teď bohužel zastavilo zranění. Předtím měl však nejlepší výkonnost a já doufám, že se po zranění vrátí ve stejné, ba dokonce lepší formě, než před touto nepříjemností. Jeho absence je podle mě důvodem našich špatných podzimních výsledků. Martin Trumpeš: Štírek Trumpi je jedním z nejmenších hráčů na světě (smích). Vždycky mě dokáže překvapit, a to jak na hřišti, tak i v kabině. Jsem rád, že ho mám v týmu. Marek Kužma: Marka znám jen krátce, jeho pojetí fotbalu se mi líbí a jsem rád, že se k nám připojil. Martin Bastl: Odchovanec nýrského fotbalu. Pokorný a šikovný poctivec, který i přes svou postavu nevynechá žádný souboj, i když většinou dostane nakopáno. Týmový dealer medoviny, který nevynechá jediný večírek. Daniel Šnour: Velký bojovník a srdcař. Jeden z mých nejlepších kamarádů, který nevynechá jedinou možnost vynechat trénink. Když už však dorazí a povede se mu nějaká pěkná fotbalová věc, víme o tom ještě dalších čtrnáct dní (smích). V začátcích ho inspiroval Jágr, teď se mu líbí styl finského mladíka z Dallasu Přečíst článek › Daniel Kotlan: Navrátilec ze stáže z Janovic, který nám může velmi pomoci. Jeho herní pojetí je naprosto rozdílné, než u většiny z nás. Jsem za něj rád, dostal opět chuť na sobě pracovat a já doufám, že mu to vydrží i nadále. Petr Výtisk: Naše raketa. Mate tělem, když však našlápne, kolikrát v té rychlosti ani neví, že se fotbal hraje s míčem. Je to nejlepší pokladník, jakého jsem kdy v týmu měl. Má přehled, organizaci a nebojí se osolit kohokoliv, na koho si jen vzpomene (úsměv). Ivo György: Srdcová záležitost. Mistr lenosti s neskutečně dobrou technikou. Bohužel jeho kondice ho zatím nepustila výše, než jen do krajského přeboru. Imrich Varga: Náš hroťák. Takřka veškerá snaha celého týmu končí u něj a většinou je na něm, jak s tím naloží. Poslední rok se mu sice nedaří, ale já mu věřím a doufám, že se opět probudí a bude nám trefovat body. Basketbalista Rolínek: Michael Jordan je pro mě navěky numero uno Přečíst článek › Jakub Pavlík: Nejpokornější z našich mlaďasů, který střídá skvělé okamžiky, kdy dá tři góly v zápase s těmi, kdy je zralý na střídání po deseti minutách. Nechybí na jediném tréninku a já věřím, že se mu to jednou vrátí. V mých očích je jedním z nástupců z řad mladých. Má nýrský fotbal v krvi a já mu prostě věřím. Tomáš Rubáš: Nejstarší hráč z týmu, který vyniká svou tvrdou hrou a skvělou hrou hlavou. Jednou, až s fotbalem skončí, bude mi moc chybět. Je to skvělý parťák k pivu. Ondřej Kadlec: Bohužel hráč B-týmu, který se zřejmě definitivně zakuklil. Najde ještě sílu na návrat? Tadeáš Kohout: Na tréninku jeden z nejlepších. Bohužel tím, čím si prošel, se ani nedivím, že motá beky jen v okrese. Tomáš Mádr: Jsem fakt nadšený, jak to v Klatovech funguje Přečíst článek › Michal Nehoda: Náš doktůrek, který nikdy nenechá nikoho ve štychu. Tedy když zrovna nejede na výletíček. Karel Kalivoda (trenér): Je fotbalem posedlý. Jeho zápal pro tuto hru je enormní, někdy je to možná až na škodu. Kolik času a sil věnuje nýrskému fotbalu, je až neuvěřitelné a já mu za to děkuji.