„Máme velmi mladý tým, to všichni vědí, ale v kádru najdete také zkušené borce, jako jsou Jiří Janouškovec, nebo Jirka Pavlík,“ říká kapitán týmu Martin Šašek.

Třiadvacetiletý borec si zároveň myslí, že mužstvo má na to, aby hrálo vyšší soutěž než „jen“ I. B třídu. „Trenéři Petr Janda a Miloš Boř jsou velice zkušení. Je s nimi sranda na tréninku i mimo něj. Dávají nám pořádně zabrat, ale to k fotbalu prostě patří,“ uvědomuje si mladý fotbalista horažďovického mančaftu, jenž nám teď popsal i své spoluhráče.

Jiří Janouškovec: Obrovská legenda horažďovického fotbalu. Jeho technika je naprosto úžasná. Občas se sice „kousneme“, ale pak to zapijeme a přejde to (úsměv).

Jiří Pavlík: „Žampík“ nám ve středu zálohy hrozně moc pomohl. Jeho periferní vidění ve hře je báječné a je radost se na něj na hřišti dívat.

Jan Boček: Honzík je náš snajpr. Já si z něj kolikrát utahuji, ale nemyslím to nijak zle a on to ví. Je skvělý fotbalista a má potřebný čich na góly. Dokáže zakončit levou i pravou nohou, i když někdy mine zcela prázdnou branku (usmívá se).

Logo FK Horažďovice 1920.Zdroj: facebook FK HoražďoviceJakub Štěch: V mých očích jeden z největších talentů horažďovického fotbalu. Je až neskutečné, jak tenhle kluk maká na trénincích, ale i v zápasech. Musím uznat, že fyzický fond má na skvělé úrovni. Občas se sice urazí kvůli maličkostem, ale jinak je to náš Kuba (úsměv).

Luboš Král: Další z velkých talentů. Střední záložník, co má rád balon. Má výbornou kopací techniku a jeho střely mají neskutečnou sílu. Jen občas jde do tří hráčů sám úplně zbytečně.

Adam Faltys: Tenhle kluk je nezastavitelný. Pořád běhá a na tréninku je přes něj těžké přejít, protože se nikdy předem nevzdává. Na svůj věk je pro mě s Kubou Štěchem a Lubošem Králem talent jak hrom.

Jan Forman: Brankář. Prošel si ošklivým zraněním, ale vrátil se. Jeho výkony šly v této sezoně obrovsky nahoru. Třeba proti Chanovicím byly jeho zákroky skvělé a díky němu jsme zvítězili.

Michal Šedivý: To je naše jistota na pozici stopera. Natolik zkušený hráč, který velmi dobře předvídá a čte hru. Vždy je obrovskou výhodou mít ho v obraně.

Daniel Macoun: Velký fanoušek Liverpoolu. Jinak výborný fotbalista, který může hrát na stoperu, ve středu zálohy i v útoku. Má výbornou střelu pravou nohou.

David Michelini: Nevyzpytatelný hráč – nikdy totiž nevíte, co udělá. Na tréninku proti němu rozhodně hrát nechcete, zato jsem moc rád, že ho v zápasech máme na svojí straně.

Tomáš Greger: Tomáš s námi nehraje každý zápas, což je podle mě velká škoda. Ale když přijde, jsme fakt moc rádi, že ho máme v týmu. Obránce s ohromnou postavou a velkou sílou.

Martin Vítovec: V kabině si z něj dost často utahujeme, protože fandí Arsenalu (smích). Ale jinak je to dobrej kluk. Velice šikovný obránce, který dokáže odehrát výborné zápasy. Občas se ale nechává stáhnout dolů, když se mu něco nepovede.

Tomáš Macoun: Tomáš hrával v útoku, ale trenéři ho jednou vyzkoušeli v obraně a od té doby tam nastupuje. Může hrát na pozici stopera i na kraji obrany.

Petr Pavelec: Jeden z našich mladých obránců. Myslím si, že se ještě má co učit, ale výhodou je, že má vedle sebe velice zkušeného učitele Michala Šedivého.

Daniel Pasker: Velice silný hráč v osobních soubojích. Na pravém kraji obrany hraje dobře a s velkým přehledem.