PODÍVEJTE SE: Okresní finálový turnaj mladších přípravek vyhrála Sušice

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Kasejovice – FK Horažďovice, TJ Sokol Vrhaveč – SK Bolešiny, TJ Pfeifer Chanovice – TJ Sokol Štěnovice, TJ Sokol Pačejov – SK Klatovy 1898 B, 17.00: Keramika Chlumčany – TJ Měcholupy. Okresní přebor – sobota 14.00: TJ Kašperské Hory – Sokol Hradešice, 15.00: TJ Sušice B – TJ Start Luby B, 16.00: Tatran Dlouhá Ves – SK Malý Bor 1929, 17.00: Sokol Měčín – Dukla Janovice, TJ Nezamyslice – FC Švihov, Strážov – Sokol Chudenice, TJ Sokol Mochtín B – FK Okula Nýrsko B.

Alexandr Sojka zahájil s Viktorií přípravu a čeká ho další souboj proti bratrovi

III. třída – sobota 14.00: Sokol Hartmanice – TJ Žichovice, TJ Svatobor Hrádek B – SK Velhartice, 17.00: SRK Železná Ruda – FK Svéradice B, Sokol Kolinec – FK Budětice 2012, neděle 15.00: Sokol Veřechov – Dukla Janovice B, 16.00: TJ Sokol Běšiny – Tatran Velké Hydčice, 17.00: SK Bolešiny B – Sokol Plánice.

OBRAZEM: Podívejte se, jak se urodila vysoká výhra Sušice nad Luby

Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.00: SK Petřín Plzeň B – SK Klatovy 1898. Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.15: SK Petřín Plzeň B – SK Klatovy 1898. Krajský přebor staršího dorostu, skupina o 5. až 9. místo – sobota 10.00: Keramika Chlumčany – FK Okula Nýrsko.

OKRESNÍ PŘEBOR: Strážov, nebo Janovice? O titulu rozhodne až poslední kolo

Krajský přebor mladšího dorostu, skupina C – sobota 12.15: Keramika Chlumčany – FK Okula Nýrsko. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Letná – TJ Sušice, Klášter – Sokol Kolinec, neděle 10.00: Spálené Poříčí – Sokol Hradešice/Nalžovské Hory.

Klatovští fotbalisté dvakrát vedli, ale divizní ročník zakončili na jihu remízou

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: FK Okula Nýrsko/Železná Ruda – Jiskra Domažlice, TJ Start Luby – Rapid Plzeň, TJ Sušice – Baník Stříbro, SK Slavia Vejprnice – SK Klatovy 1898, neděle 10.00: FC Křimice – FK Horažďovice/TJ Svatobor Hrádek. Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: TJ Start Luby – Rapid Plzeň, SK Slavia Vejprnice – SK Klatovy 1898, 12.00: FK Okula Nýrsko/Železná Ruda – Jiskra Domažlice, TJ Sušice – Baník Stříbro, neděle 12.00: FC Křimice – FK Horažďovice/TJ Svatobor Hrádek.

Můj sen? Zahrát si za českou reprezentaci, usmívá se Felix Jonathan Kopecký