O víkendu mohou otevírat šampaňské. Věřím, že to zvládneme, říká trenér Švihova

Vy sám jste k demolici protivníka a hlavně ke třem bodům přispěl čtyřmi přesnými zásahy. Je to mezi muži váš střelecký rekord, nebo se vám v dospělé kategorii podařilo dát i více branek během jednoho utkání?

Jelikož jsem první zápas v kategorii dospělých odehrál za Švihov až tuto sezonu, tak čtyři branky jsou mým aktuálním rekordem (úsměv).

Předpokládám, že vás to bude něco stát do klubové pokladnice…

Bohužel bude, ale to k tomu patří (směje se).

Letos jste odehrál v dresu Švihova všechny zápasy a dal v nich osmnáct branek. Jste spokojený se svým střeleckým účtem v probíhající sezoně?

Soustředím se hlavně na týmový výkon, ale určitě jsem rád, že mám na kontě tolik gólů. Já sám jsem ovšem vůbec nečekal, že dám tolik branek.

V letošní sezoně okresního přeboru dominujete, prohráli jste pouze jednou. Zažil jste někdy ve své kariéře takto vynikající tažení týmu?

Nikdy. Jsou to neuvěřitelné statistiky našeho týmu a jsem rád, že všichni makáme naplno a máme stejný cíl, a to skončit v soutěži první a postoupit.

O víkendu hostíte Nezamyslice. Bez ohledu na výsledek druhých Hradešic, které doma přivítají Vrhaveč, vám stačí k postupu do I. B třídy i remíza. Jaké utkání očekáváte a věříte, že budete v sobotu slavit?

Nebude to lehké utkání, ale dáme do toho všechno a doufám, že to urveme už teď o víkendu, a budeme mít jasný postup již v předposledním kole.

Otázka na závěr. Prozradíte čtenářům, kdo je v kabině největší vtipálek, jedlík, modýlek, bordelář, pohádkář a člověk, který toho moc nenamluví?

Za mě osobně má v kabině každý trochu od výše zmíněného, takže jmenovat někoho konkrétného by bylo velmi těžké (úsměv).

