/OKRESNÍ PŘEBOR/ Začali špatně, brzy inkasovali, ale do konce prvního poločasu díky vlastnímu gólu soupeře srovnali. A po obrátce už dominovali, alespoň střelecky. Fotbalisté Hradešic zvládli souboj 11. kola okresního přeboru na hřišti Chudenic, kde zvítězili vysoko 7:1 a před posledním podzimním kolem se udrželi díky nejlepšímu skóre na druhém místě tabulky. Stejně bodů má i Malý Bor a Dlouhá Ves, béčko Startu Luby už slaví titul podzimního mistra.

Fotbalisté Hradešic (na archivním snímku hráči v černožlutých dresech) deklasovali ve víkendovém utkání 11. kola okresního přeboru Chudenice. | Foto: David Koranda

„Navzdory vysokému vítězství mám z utkání v Chudenicích rozporuplné pocity. Už v pátek na tréninku nám to příliš nešlo a přenesli jsme si to bohužel i do zápasu. Často jsme chybovali v jednoduchých věcech a rozdíl v kvalitě byl oproti minulému týdnu markantní," poukázal hradešický trenér František Melka starší na předchozí zápas, ve kterém jeho tým doma porazil Malý Bor 2:0.

„V momentech, kdy se nedaří, je na některých hráčích vidět nedostatek sebevědomí, což je jeden z hlavních důvodů našich horších výkonů na hřištích soupeřů. Za týden sehrajeme v Kolinci poslední zápas podzimu s nováčkem soutěže, který má zatím dobré výsledky. Určitě nás tedy nečeká jednoduché utkání," predikuje pětapadesátiletý lodivod Hradešic. Chudenice, které na podzim získaly pouhých pět bodů a jsou předposlední v tabulce, hrají v derniéře první poloviny sezony taktéž s nováčkem, ale s tím z Měčína.

TJ Sokol Chudenice - TJ Sokol Hradešice 1:7

Poločas: 1:1. Branky: 81. a 82. Šašek, 31. Baxa vlastní, 49. D. Vaněček, 54. F. Melka mladší, 78. Říha, 86. Zdichynec. Rozhodčí: Toman - Mazán, Hájek. ŽK: 1:2 (82. Fremuth - 60. Vachovec, 76. Říha). Diváci: 40. Sestava TJ Sokol Chudenice: Fremuth - Lucák, Hodan, Jakub Soupír (56. Rupert), Pluhař, Urban, Ježek, Jan Soupír, O. Göttinger (19. Zoubek), Bejm, Baxa. Trenér: Karel Žák. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný - Panuška, Frančík, F. Melka mladší, Říha, Šašek, D. Vaněček (85. Hosnedl), F. Vaněček (55. Vachovec), Buchta, Zdichynec, Šrámek. Trenér: František Melka starší.

