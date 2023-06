Program závěrečného 26. kola letošního ročníku okresního přeboru proti sebe svedl mimo jiné rezervní týmy TJ Sušice a FK Okula Nýrsko. Atraktivní zápas pro sebe nakonec ukořistili fotbalisté domácího celku, kteří díky brance kanonýra Faraona z 33. minuty zvítězili těsně 1:0 a skončili v tabulce soutěže na čtvrtém místě s dvoubodovou ztrátou na třetí Dlouhou Ves. Nýrsko obsadilo šestou příčku.

TJ Sušice B (bílé dresy), archivní snímek. | Foto: David Koranda

„V sobotu jsme odehráli závěrečné utkání sezony a v případě výhry a souhry dalších výsledků jsme se mohli dostat i na třetí místo,“ poznamenal na úvod hodnocení sušický fotbalista Patrik Hubáček, jehož tým do zápasu s Okulou nastoupil v malinko komplikované - pozměněné - sestavě.

„Do brány se postavil jindy důležitý hráč Martin Šlajs, místo Martina Kalného na stoperu nastoupil Jirka Haspekl a do středu hřiště jsem tentokrát za zraněné nebo omluvené kluky suploval já. V první půli jsme byli jednoznačně lepší. Bohužel naše snaha o skórování končila neschopností nebo uspěchaností v koncovce. Přesto jsme šli do šaten za stavu 1:0, když se prosadil Caty (Catalin Faraon),“ popisoval fotbalista Hubáček obraz hry v úvodním dějství.

„Ve druhé půlce se mladí hosté zvedli. Začali nás lépe dostupovat, což nám upřímně moc nevonělo. Dostali se do jedné šance, kterou ale Martin chytil. My čekali na brejky, které jsme však řešili špatně. Za výhru jsme rádi. Na třetí místo to sice nestačilo, ale i tak v našem týmu panuje spokojenost, což se promítlo také na dokopné,“ usmál se na závěr pětadvacetiletý štírek.

TJ Sušice B – FK Okula Nýrsko B 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 33. Faraon. Rozhodčí: Petrželková. ŽK: 0:0. Diváci: 32. Sestava TJ Sušice B: Šlais – Vítovec, Blažek, Haspekl, V. Klíma (53. Bachroň), Kubín, Krouský, Patrik Hubáček, Bartoš (85. Milfort), Faraon, Vinický. Trenér: Radek Mottl. Sestava FK Okula Nýrsko B: M. Kotlan – M. Göndör, Strnad, Miroslav Bastl, Valenta (60. L. Kotlan), J. Taušek, A. Bastl, Bořánek, Hvězda (19. Macháček), Hoidn, A. Göndör. Trenér: Tomáš Valenta.

